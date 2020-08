CEO en stichter VGP komt alweer met 'positieve winstwaarschuwing'

VGP, de ontwikkelaar van logistiek vastgoed, kwam met 'een winstwaarschuwing'. Niet minder, maar meer dan verwacht. De nettowinst in de eerste zes maanden zal uitkomen op 180 à 200 miljoen euro. Beduidend meer dan 75 miljoen euro vorig jaar.

Het nieuws stuurde de koers 10 procent hoger tot 134 euro, een historisch record. Het aandeel sloot donderdag op 129,6 euro (+6,75%). Sinds de beursintroductie eind 2007 is de koers bijna vernegenvoudigd.

De koers van zijn aandeel laat Jan Van Geet, CEO en vandaag de grootste aandeelhouder, koud. 'Ik heb nog nooit wakker gelegen van onze beurskoers, wel van belangrijke beslissingen die ik voor ons bedrijf moet nemen, en nog het meest van het gegeven dat het steeds moeilijker is vergunningen te krijgen. Vroeger was dat 12 maanden, nu 36 maanden. Overal', blijft hij herhalen.

Zorgenkind

VGP leek jarenlang het zorgenkind onder de beursintroducties van zijn generatie, met kleppers als Aedifica en Montea. Zelfs de beursgang van het inmiddels gedecimeerde Banimmo verliep vlotter. Met precies 731 waren ze, de aandeelhouders die durfden in te schrijven. Het bleken vooral familie en vrienden te zijn.

Weinigen geloofden toen in logistiek vastgoed in Tsjechië. Dat verbeterde niet met de financiële crisis van 2009. Velen twijfelden aan de jonge CEO die er op school nooit veel van bakte. Vader Paul Van Malderen, de stichter van Ontex, had hem wel de uitbouw van zijn fabriek in Tsjechië toevertrouwd.

Het bedrijf zag als een van de eerste ontwikkelaars het potentieel van Duitsland. Het doet er gouden zaken met Amazon en BMW.

Uiteindelijk wilde Jan voor zichzelf iets anders. Hij proefde heel even de smaak van logistiek vastgoed bij WDP, maar verkoos op eigen benen te staan. Met Bart Van Malderen had het altijd al goed geklikt en samen besloten ze met een lokale partner op de logistieke groeimarkt Tsjechië in te zetten.

Zijn keukengeheim? 'Hij heeft neus voor goede locaties', zegt een insider. Niet alleen in Centraal- en Oost-Europa. Het bedrijf zag ook als een van de eerste ontwikkelaars het potentieel van Duitsland. Het doet er gouden zaken met Amazon en BMW. 40 procent van de business is gerelateerd aan e-commerce.

Allianz

Van Geet is de eerste om zijn eigen rol te minimaliseren. Maar Allianz, de Duitse verzekeraar die in 2016 een zeer succesvolle joint venture opzette met VGP, ziet dat anders. Als hij zijn participatie - vandaag 33 procent - onder 25 procent laat zakken of niet langer 'voldoende tijd' in de ontwikkeling van de projecten stopt, mogen de Duitsers eenzijdig uitstappen.

Met distributiecentra in zowat twaalf landen is VGP de meest internationale van alle Belgische beursgenoteerde vastgoedgroepen. De hoofdzetel van het bedrijf is in Berchem.

Al heeft VGP een sterk Tsjechisch cachet. Van Geet woont er sinds 1993. Op 100 kilometer van Praag bouwde hij met zijn Tsjechische vrouw een eigen nest uit. 'Vandaag is Tsjechië mijn thuis.' Hij beoefent er met passie zijn hobby: paardendressuur.

Van Paul Van Malderen, mijn eerste baas bij Ontex, heb ik geleerd dat je dat geluk zelf moet creëren. Jan Van Geet CEO VGP

De band met Vlaanderen blijft sterk. Sinds kort heeft hij ook in Berlaar een huis. En er is de sterke band tussen de Vlaamse industriële ondernemersfamilies Van Geet en Van Malderen, over de generaties heen.