Cardoen plant megacenter voor dataopslag in Schelle

Op een oude Electrabel-site in Schelle wil de gepensioneerde autohandelaar Karel Cardoen een grootschalig centrum voor dataopslag neerpoten. ‘Het zou de grootste en meest duurzame hub voor computercapaciteit in België worden.’

Karel Cardoen (67), een voormalige autohandelaar, wil op de site van Interescaut, de oude energiecentrale in Schelle die hij gekocht heeft, een megadatacenter bouwen. ‘Het moet het grootste en meest duurzame van België worden’, zegt de ondernemer die zijn autoketen Cardoen vorig jaar verkocht aan het Franse Aramisauto.com. ‘We zijn samen met het provincie- en gemeentebestuur een studie aan het maken om te zien wat mogelijk is.’

De vroegere Electrabel-site ligt vlak bij de plaats waar de Rupel uitmondt in de Schelde en is liefst 73 hectare groot, goed voor ruim 100 voetbalvelden. Op het terrein bevinden zich, naast drie windmolens en een visvijver, onder meer een pomphuis, een transformatiestation en een gigantische generatorhal. Ooit was het knooppunt van het Belgische hoogspanningsnet er gevestigd. De centrale leverde stroom aan de agglomeraties van Antwerpen, Brussel en Gent.

Die oude functie moet op de site opnieuw een prominente plaats krijgen, vindt Cardoen. Hernieuwbare energie - zonne-, wind-, en waterkrachtenergie - staan daarbij voorop. ‘We denken aan een atol of een getijdencentrale. De site is gelegen langs de Schelde, waar het verschil tussen eb en vloed tot vijf meter kan oplopen. Ook zonne-energie en windturbines - die er nu al staan - onderzoeken we in de haalbaarheidsstudie. Verder denken we aan batterij-opslag.’

Kweekvijver

Voor de grootschalige opslag van computer- en netwerkcapaciteit wil Cardoen zo’n tien hectare inpalmen. ‘De ligging is ideaal’, zegt hij. ‘Er kan veel groene stroom op de site opgewekt worden en er is ook voldoende elektrisch vermogen aanwezig door het grondstation van de netbeheerder Elia, dat zich net naast de site bevindt. We hebben ook koelwater. En de restwarmte van het datacenter kan worden gebruikt voor woningontwikkeling in de buurt of de verwarming van een gigantische vijver voor vissenkweek.’

BIO Karel Cardoen BIO Karel Cardoen > Geboren in 1951. > Stapte op zijn twintigste in de autohandel van zijn vader. > Voerde jarenlang een agressieve prijzen- en marketingpolitiek als grootverkoper van personenwagens aan particulieren. > Verkocht in 2015 66 procent van de autoketen aan het investeringsfonds Kebek, opgericht door ex-toplui van KBC Private Equity. > Stopte in 2017 als CEO van het gelijknamige familiebedrijf. > Verkocht in 2018 het bedrijf volledig aan de Franse digitale autoverkoper Aramisauto.com. > Is vandaag actief in vastgoed, de belangrijkste activiteit van de familie, via de holding Immo 12.

De plannen passen volgens hem in een ruimtelijk uitvoeringsplan dat de provincie Antwerpen voor de Electrabel-site aan het uitwerken is. Daarvoor is samen met de gemeenten Schelle en Niel, de Vlaamse Waterweg en de Vlaamse Landmaatschappij een onderzoek gestart. Doel is dat alle inwoners en betrokkenen in het voorjaar 2019 over de mogelijke invullingen van het gebied worden ingelicht.

‘Er is zeker vraag naar dit initiatief’, zegt Peter Wistenburg, specialist in dataopslag en oprichter van Belgium Cloud, een ICT-branchevereniging die advies geeft aan gebruikers van clouddiensten. ‘In vergelijking met onze buurlanden en vooral de steden Amsterdam, Parijs, Frankfurt en Londen, is er in België een beduidend lagere capaciteit aan datacenters beschikbaar.’

Dat Google sinds 2010 met een enorm datacenter in het Henegouwse SaintGhislain aanwezig is, heeft volgens ingewijden vooral te maken met de doorgedreven subsidiepolitiek van de Waalse overheid. België is niet erg aantrekkelijk als het gaat om het aantrekken van grote buitenlandse leveranciers in cloudcomputing. Ons land is te klein, de energiekosten zijn te hoog, en er is de onzekerheid over de energievoorziening.

Vooral op het vlak van grote datacenters met een oppervlakte van meer dan 5.000 vierkante meter hinkt ons land achterop.

Vooral op het vlak van grote datacenters met een oppervlakte van meer dan 5.000 vierkante meter hinkt ons land achterop, blijkt uit een jaarlijkse doorlichting die Wistenburg van de lokale cloudmarkt maakt. ‘Het gevolg is dat bedrijven soms geen andere keuze hebben dan hun toepassingen en gegevens over te brengen naar het buitenland.’

Bovendien zijn dataparken enorme energievreters, zowel op het vlak van stroomverbruik als koeling. ‘Dat maakt van energiezuinigheid een erg belangrijke kwaliteitsfactor’, zegt Wistenburg. ‘Als je die datacenters - ik noem ze de havens van de 21ste eeuw - kan inpassen in wijkverduurzamingsplannen van gemeenten en netbeheerders, dan is dat mooi meegenomen.’

Voorwaarde is dan wel dat de site in Schelle directe aansluiting heeft op een backbone van het internet. Niet toevallig zijn de meeste datacenters in België ten noorden en ten oosten van Brussel gelegen, omdat daar het digitale knooppunt ligt dat meerdere Europese steden met elkaar verbindt. ‘Een datacenter zonder goede verbindingen is als een café zonder bier’, zeggen specialisten. ‘Alles draait om goede connectiviteit.’

Oude spoorwegbedding

Uit de studie zal moeten blijken hoe goed die connectiviteit is, aldus Cardoen. Toch denkt hij op twee manieren toegang te kunnen vinden tot glasvezelkabels. ‘De spoorwegbeheerder Infrabel heeft bijna overal langs de spoorlijnen een glasvezelkabel liggen. Over ons terrein loopt een oude spoorwegbedding naar het treinstation van Niel. Daar kan een kabel worden gelegd, zonder dat onteigeningen nodig zijn. Naast de elektriciteitskabels op de hoge masten heeft Elia ook glasvezelkabels die in Schelle passeren. Ook daar kunnen we een aansluiting vragen.’

Hij hoopt daarover binnen drie tot vier maanden duidelijkheid te hebben. De voormalige autohandelaar ziet het niet zitten zelf het hele project te ontwikkelen. ‘Daarvoor ben ik wat te oud geworden. We zullen de site op termijn wellicht verkopen aan een ontwikkelaar of beursgenoteerd vastgoedbedrijf. Voor de bouw van het datacentrum zoeken we een grote speler zoals Google, Microsoft, Amazon of Facebook. Maar ook de Proximussen van deze wereld komen in aanmerking.’