Care Poperty bouwt woon-zorgcentrum in Spanje

Care Property Invest, de specialist in woon-zorgvastgoed, gaat een woonzorgcentrum met assistentiewoningen bouwen in Spanje.

Care Property Invest verwerft het nog te ontwikkelen woon-zorgcentrum Emera Carabanchel in Carabanchel, nabij Madrid. Het gaat om een investering van 14,6 miljoen euro.

Het is de tweede overname in korte tijd van Care Property Invest op de Spaanse markt. 'Net als onze eerste project Emera Mostoles gaat het om een nieuwbouw op een AAA-locatie in de buurt van Madrid', zegt CEO Peter Van Heukelom. De uitbater is opnieuw Groupe Emera, waarmee Care Property Invest een strategische samenwerking ambieert.

Net als onze eerste project gaat het om een nieuwbouw op een AAA-locatie in de buurt van Madrid. Peter Van Heukelom CEO van Care Property Invest

De site heeft een capaciteit van 179 woongelegenheden in het woon-zorgcentrum en 11 assistentiewoningen. Er wordt een huurovereenkomst voor 15 jaar afgesloten. Het begin van de bouwwerken is voorzien in het najaar. De voorlopige oplevering moet in het derde kwartaal van 2022 gebeuren.

Care Property Invest wil zich verankeren in Spanje en we mogen nog meer investeringen in dat land verwachten. In Spanje komt een grote vergrijzingsgolf aan. Tegen 2040 zal het aantal 65-plussers er stijgen met 67 procent.