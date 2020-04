Care Property Invest doet grootste overname ooit

Peter Van Heukelom, CEO van Care Property Invest, deed dit jaar in minder dan vier maanden al meer investeringen dan in heel 2019.

Care Property Invest neemt voor 86,9 miljoen euro drie woon-zorgcentra over van Armonea. Het is de grootste overname ooit voor de specialist in zorgvastgoed. Een kapitaalverhoging komt dichterbij.

Care Property Invest houdt woord. Het beloofde twee jaar geleden een versnelling hoger te schakelen bij de uitbouw van zijn portefeuille. Die groeide vorig jaar met een kwart tot 644 miljoen euro. Vorig jaar deed het voor 100 miljoen euro aan bijkomende investeringen. Dit jaar staat de teller na vier maanden al op meer dan 120 miljoen euro.

Peter Van Heukelom, CEO van Care Property Invest, is bijzonder blij met de grote transactie die hij midden in de coronacrisis heeft kunnen afsluiten. De specialist in woon-zorgvastgoed neemt de sites De Wand in Laken, Keymolen in Lennik en Westduin in Westende over van Armonea. Samen zijn ze goed voor 366 woongelegenheden en 22 assistentiewoningen. Armonea is met zijn 87 sites en 6.400 werknemers de tweede grootste zorgexploitant in België en sinds vorig jaar een onderdeel van het Franse Groupe Colisée. Met 26.700 bedden is dat bedrijf de vierde grootste zorgoperator in Europa.

Care Property Invest hoopt dit jaar de portefeuille nog fors uit te breiden. ‘We hebben nog andere dossiers, maar we begrijpen allemaal dat exploitanten in landen als Nederland en Spanje vandaag andere prioriteiten hebben.’ Hij maakt zich niet echt zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor zijn bedrijf. 'We kregen geen signaal van achterstallige huurbetalingen.'

Kapitaalverhoging

Door de overnames van dit jaar stijgt de schuldgraad van Care Property Invest van 49 naar 54 procent. In theorie kan de schuldgraad naar 65 procent gaan. De limiet die de groep, in overleg met zijn bankier, zich oplegt, ligt rond 55 procent. ‘Om verder te groeien is een kapitaalverhoging stilaan nodig. Als de markt het toelaat, willen we die realiseren eind dit jaar, eventueel begin volgend jaar.'

Van Heukelom is optimistisch over de slaagkansen van zo’n operatie. De laatste 'klassieke' kapitaalverhoging, waarbij ook de kleine aandeelhouder kon intekenen, dateert van 2017 en leverde het bedrijf 76 miljoen euro op. Care Property kan met zijn huidige omvang de ambitie hebben om voor 100 miljoen euro te gaan. 'Dankzij de vorig jaar gewijzigde regelgeving kan de groep via een private plaatsing een kapitaalverhoging ter waarde van 10 procent van zijn beurskapitalisatie realiseren', zegt Van Heukelom. Tegen de huidige kapitalisatie is dat zo’n 60 miljoen euro. Het is ook waarschijnlijk dat Care Property opnieuw voor een keuzedividend gaat. Dat leverde vorig jaar 6 miljoen euro aan verse middelen op.

De nieuw deal is positief onthaald door de analisten en de beleggers. Het beurshuis Kepler Cheuvreux spreekt van een historische deal. ‘Het toont ook aan dat niet alle vastgoedtransacties bevroren zijn en die activaklasse weerbaar is.’ Het verhoogt zijn koersdoel van 29 tot 31 euro. Het advies blijft ‘kopen’.

KBC Securities wijst erop dat het gemiddelde rendement (4,2%) lager ligt dan het gemiddelde van de portefeuille (5,15%), 'maar daar staan een zeer lange huurtermijn (minimum 29 jaar), een kwalitatieve huurder en jonge gebouwen (gemiddeld 5,7 jaar) tegenover'. Wido Jongman en Joachim Vansanten van KBC Securities trekken hun koersdoel op van 28 naar 35 euro en hun advies gaat van ‘houden’ naar ‘kopen’.