Care Property Invest grijpt toch naast 'Europa League van vastgoed'

Care Property Invest leek vorige week op een roze wolk te leven. Het aandeel spurtte 14,6 procent hoger nadat de specialist in zorgvastgoed gemeld had vanaf 22 juni te zullen noteren in de FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index.

Op een plek in die index is elke beursgenoteerde speler in de vastgoedsector uit. Het is immers zowat de heilige graal. Of in voetbaltermen: de Europa League van het vastgoed. Wie in die competitie speelt, kan doorgaans op meer (buitenlandse) interesse rekenen.