Care Property Invest trekt prognoses licht op

De beursgenoteerde specialist in zorgvastgoed verwacht in de tweede jaarhelft een iets hogere winst te kunnen boeken dan aanvankelijk was voorzien.

Care Property Invest is al enige tijd fors aan het investeren in woonzorgcentra en serviceflats. Eerder deze maand kocht de groep nog een residentie in Balen.

Die verdere uitbreiding van de portefeuille - goed voor zo'n 456,54 miljoen euro - helpt meteen ook te verklaren waarom Care Property Invest zijn huurinkomsten in de eerste jaarhelft met 30,1 procent zag stijgen ten opzichte van de eerste zes maanden van vorig jaar.

De nettowinst kwam in de eerste jaarhelft uit op net geen 8 miljoen euro. Dat is 43,3 procent meer dan een jaar eerder.