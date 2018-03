Care Property mikt op verdere groei

De expansie van Care Property Invest, gespecialiseerd in zorgvastgoed, levert aandeelhouders dit én volgend jaar een hoger dividend op.

De beursgenoteerde vastgoedvennootschap Care Property Invest is volop aan het investeren in woonzorgcentra en serviceflats. Vorig jaar sloeg het onder andere een grote slag in Meise, Deinze en Libramont.