Care Property strijkt neer in Spanje

De specialist in zorgvastgoed wil munt slaan uit de sterkere vergrijzingsgolf in het zuiden van Europa.

Care Property Invest , een specialist in woonzorgvastgoed, verwerft een nog te ontwikkelen woonzorgcentrum in Mostoles (Madrid). Het woonzorgcentrum zal 148 kamers tellen, om 166 personen te herbergen. Care Propety hoopt dat de werken tegen het tweede kwartaal van 2021 worden aangevat en het tweede kwartaal van 2023 zijn afgerond.

Het persbericht vermeldt geen huurrendement. Wel zegt CEO Peter Van Heukelom: 'De rendementen liggen boven het gemiddelde in de Benelux. Bovendien kent Spanje een sterkere vergrijzingsgolf.' Van Heukelom wijst op de lange wachtlijsten die nu al bestaan in het land. En tegen 2040 verwachten experts een stijging van het aantal 65+-ers met 67 procent.

Met dit project boort Care Property een derde Europese doelmarkt aan, na Belgiƫ en Nederland. Care Property is de tweede gereglementeerde vastgoedvennootschap die in het land actief wordt, na de specialist in studentenhuisvesting Xior en winkelspecialist Ascencio. 'We hopen onze portefeuille hier binnen afzienbare tijd verder uit te breiden', zegt Van Heukelom.