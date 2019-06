Century Center aan Antwerpse Keyserlei wordt herontwikkeld

De vastgoedgroep Qrf City Retail gaat het bekende winkel- en kantorencomplex Century Center aan de Keyserlei in Antwerpen onder handen nemen. In een deal met mede-eigenaar Baltisse verzilvert het een deel van het complex.

Qrf City Retail is eigenaar van een winkelgalerij en een parkeergarage in het Century Center, dat eerst dienst als hotel en in 1979 werd omgevormd tot een winkelgalerij en kantorencomplex. In de boeken van Qrf zijn die activa gewaardeerd op 26,8 miljoen euro. Het Antwerpse complex is daarmee goed voor 9,2 procent van de totale vastgoedportefeuille van Qrf.

Het Century Center was aan een renovatie toe, maar daarvoor moest een akkoord gevonden worden met de eigenaar van de rest van het complex, de investeringsmaatschappij Baltisse van topindustrieel Filip Balcaen. Dat akkoord is er nu. De twee eigenaars gaan het hele complex samen herontwikkelen tot ‘een project dat retail combineert met parkings en kantoren, welke zullen voldoen aan de hedendaagse noden.’

Cash

Concreet gaan Baltisse en Qrf joint ventures oprichten waarin ze elk hun deel van het complex onderbrengen. Qrf krijgt een belang van 30% in die gedeelde vennootschappen, tegen een waardering van 19,2 miljoen euro, plus een bedrag van 7,6 miljoen euro in contanten.

De operatie is wel nog afhankelijk van het verkrijgen van de nodige vergunningen, maar zou in de tweede helft van volgend jaar moeten worden afgerond. Tot die tijd blijft Qrf de huurinkomsten op haar eigendomsbestanddelen opstrijken.