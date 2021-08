Chinese vastgoedmiljardair niet langer voorzitter van Evergrande-vlaggenschip

De Chinese miljardair Hui Ka Yan is niet langer voorzitter van Hengda Real Estate, het vlaggenschip van het Chinese vastgoedconglomeraat Evergrande Group, dat noteert op de beurs van Hongkong.

Een woordvoerder van Evergrande, een van China’s grootste vastgoedontwikkelaars, omschreef de beslissing als ‘normaal’ tegenover het financiële persagentschap Bloomberg nadat de Chinese vastgoedreus eind vorig jaar de geplande beursgang van Hengda Real Estate op het Chinese vasteland had moeten afblazen.

Dat fiasco lijkt Hui Ka Yan, die voorzitter werd van Hengda Real Estate in november 2017, zuur op te breken. Hij wordt opgevolgd door Zhao Changlong, een voormalige directeur van Hengda, die er tot augustus 2017 ook al eens voorzitter was. Het is niet duidelijk wanneer de wissel precies heeft plaatsgevonden.

Schulden

Hengda Real Estate is de belangrijkste huizenbouwdivisie van het met schulden overladen Evergrande. Het genereerde vorig jaar bijna 90 procent van de totale omzet van de groep, zo’n 69 miljard dollar, volgens de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal.

Beleggers werden de voorbije maanden almaar nerveuzer over een mogelijk bankroet van Evergrande. Dat is de grootste uitgever van speculatieve obligaties in China en rapporteerde eind juni een schuld van 88 miljard dollar, bericht de Wall Street Journal.

Een bankroet van Evergrande, waarvan het aandeel dit jaar twee derde van zijn waarde verloor, zou een schokgolf jagen door het hele Chinese financiële systeem. Bovendien zou het gevolgen hebben voor miljoenen huiseigenaars.

Tot nader order blijft de 62-jarige Hui Ka Yan wel aan als voorzitter van de overkoepelende Evergrande Group, en waar hij verantwoordelijk is voor de algemene strategie. Evergrande Group telt 200.000 werknemers.

Het levensverhaal van Hui Ka Yan leest als de Chinese versie van de Amerikaanse droom.

Het levensverhaal van de tycoon, die volgens Bloomberg netto 14,6 miljard dollar waard is en al jaren als een van de rijkste mensen in China te boek staat, leest als de Chinese versie van de Amerikaanse droom.

Hui Ka Yan is van eenvoudige boerenkomaf. Hij groeide op in een dorp in de centrale Chinese provincie Henan. In 1982 behaalde hij een diploma in metallurgie aan de Wuhan University of Science & Technology, waar hij sinds 2003 is aangesteld als professor in management.

Aanvankelijk werkte Hui Ka Yan tien jaar lang als technicus in een staalfabriek. In 1996 begon hij met Evergrande in de Zuid-Chinese stad Guangzhou door er laaggeprijsd vastgoed op de kop te tikken.

Hui Ka Yan loodste Evergrande uiteindelijk naar de beurs in 2009. Vandaag heeft het vastgoedconglomeraat meer dan 800 projecten lopen in meer dan 280 Chinese steden.

Cash binnenhalen

Dit jaar verkocht Evergrande, dat ook actief is in onder meer elektrische wagens en toerisme, voor bijna 8 miljard dollar aan activa in een poging de schuldenlast terug te dringen en het vertrouwen van investeerders te behouden.