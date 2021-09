Chinese vastgoedreus Evergrande op randje van financiële afgrond...

Het zwalpende Evergrande, dat een schuldenberg van 260 miljard euro torst, slaakt een noodkreet. De vastgoedgroep vreest haar schulden niet te kunnen afbetalen, tot groot ongenoegen van investeerders. Het aandeel maakte dinsdag opnieuw een duik van 11 procent.

Het gaat van kwaad naar erger met Evergrande, de Chinese vastgoedontwikkelaar die zich al een tijdje in woelig water bevindt. Met het schaamrood op de wangen moest het in geldnood verkerende concern maandag toegeven dat tegenvallende verkoopscijfers voor forse liquiditeitsproblemen zorgen.

Evergrande sleept een schuldenberg van 1.966 miljard yuan, omgerekend 260 miljard euro, achter zich aan. Vorige maand gaf de Chinese financiële waakhond zijn zegen aan een plan waardoor het bedrijf, dat 2.000 mensen tewerkstelt, kon onderhandelen over de betalingstermijnen met banken en andere schuldeisers.

Dat moest ademruimte bieden om geld in het laatje te brengen via de verkoop van activa uit de portefeuille. Behalve als ontwikkelaar van vastgoedprojecten in meer dan 200 Chinese steden is Evergrande actief in uiteenlopende sectoren, van elektrische wagens, internet en verzekeringen tot mineraalwater. De groep, die ook een voetbalclub en een pretpark omvat, draait een jaaromzet van 79 miljard dollar.

Herschikkingen

Ook de cashflow, die onder 'enorme druk' staat, baart stevig zorgen. Het ontbreekt Evergrande aan geld om woonprojecten af te werken, waardoor Chinese klanten met lege handen dreigen achter te blijven. Dat een legertje boze investeerders maandag verzamelde aan de deuren van het Chinese hoofdkwartier doet de druk op de Chinese overheid toenemen om een oplossing uit te dokteren.

Volgens het persagentschap Bloomberg stelt de regering een groep experts samen die de financiële toestand van Evergrande tegen het licht moet houden. Samen met de aanstelling van twee internationale investeringsbanken als financiële adviseurs vormt dat een veeg teken dat een ingrijpende herstructurering zich aandient. 'Alle haalbare oplossingen' worden daarbij tegen het licht gehouden, luidt het. Hoewel sommige waarnemers de kans op een volledige redding klein achten, lijkt het uitgesloten dat de Chinese overheid de tweede grootste vastgoedontwikkelaar van het land laat vallen.

Peking had een hand in de ongekende crisis waarin Evergrande verzeild is geraakt. In zijn ontketende strijd tegen de ongelijkheid in het land begon de Chinese president Xi Jinping vorig jaar de vastgoedsector aan te pakken. Om de oververhitting van de huizenmarkt tegen te gaan liet hij een rem zetten op de kredietverlening van banken aan de sector. Een opdoffer van jewelste voor Evergrande, dat voornamelijk met geleend geld werkt. De bijkomende schuldbeperkingen brachten het concern al helemaal in nauwe schoentjes.

Hetzelfde geldt voor Hui Ka Yan, de grootaandeelhouder en oprichter van Evergrande. Sinds de start van de malaise durft de tycoon, die kind aan huis is bij de Communistische Partij, zich amper nog publiekelijk te vertonen. De 62-jarige boerenzoon, een van de rijkste mensen in China, stapte half augustus op als voorzitter van Hengda Real Estate, de huizenbouwdivisie van Evergrande. Hij bleef wel aan als voorzitter van de overkoepelende Evergrande Group.

Negatieve berichten

De getormenteerde groep blijft intussen bij hoog en laag ontkennen dat de zwanenzang ingezet is. Evergrande doet de speculaties over een dreigend faillissement af als 'totaal onwaar'. In een mededeling voor de Hongkongse beurs hekelde de vastgoedreus 'de aanhoudende negatieve mediaberichten' die 'het vertrouwen van potentiële vastgoedkopers heeft getemperd'.