Chrysler Building in New York staat te koop

De Chrysler Building, een van de bekendste wolkenkrabbers in Manhattan, wordt verkocht. De hoofdeigenaar van het gebouw onderzoekt momenteel hoe het iconische gebouw op de markt zal worden gebracht.

Dat melden verschillende Amerikaanse media. Een investeringsfonds dat beheerd wordt door de golfstaat Abu Dhabi had in de zomer van 2008 zowat 800 miljoen dollar betaald om 90 procent van de aandelen van het gebouw in handen te krijgen.