Cofinimmo bevestigt dividendprognose

Cofinimmo wordt steeds meer in de eerste plaats een specialist in woon-zorgvastgoed, niet alleen in België, maar ook in Frankrijk, Nederland, Duitsland en Spanje.

Cofinimmo, de grootste beursgenoteerde vastgoedgroep, ziet vandaag weinig bijkomende negatieve effecten van de coronacrisis op zijn portefeuille. Het blijft bij de bijstelling van zijn prognose van april.

Het nettoresultaat van de kernactiviteiten (de zogenaamde EPRA-winst, die bepalend is voor de uitkeerbare winst en dus het dividend) van Cofinimmo steeg in de eerste zes maanden van dit jaar van 75 naar 88 miljoen euro (+18 procent). Per aandeel is er een stijging van 3,23 euro naar 3,40 euro per aandeel.

Voor 2020 ging het bedrijf, na bekendmaking van beter dan verwachte resultaten voor 2019 begin dit jaar, uit van een nettoresultaat van de kernactiviteiten van 7,10 euro per aandeel. In april had Cofinimmo zijn winstprognose over 2020 al verlaagd van 710 euro naar 6,60 à 6,80 euro per aandeel. Dat wordt nu bevestigd.

On track

Ondanks corona is het jaarobjectief van 375 miljoen euro aan investeringen nog altijd haalbaar. Jean-Pierre Hanin CEO Cofinimmo

Eind juni zat de portefeuille op 4,5 miljard euro. In de eerste zes maanden van dit jaar kon er 182 miljoen euro worden geïnvesteerd. 'Ondanks corona is het jaarobjectief van 375 miljoen euro aan investeringen nog altijd haalbaar', benadrukt Jean-Pierre Hanin, de CEO van Cofinimmo. De groei kwam er vrijwel uitsluitend in zorgvastgoed. Jean-Pierre Hanin, de CEO van Cofinimmo, verklaarde in een interview met De Tijd eind 2018 dat hij de portefeuille van Cofinimmo in vijf jaar tijd in zorgvastgoed wou verdubbelen van 1,9 naar 3,8 miljard euro.

Op vergelijkbare basis was de portefeuille zeer waardevast (+0,2 procent). Er waren lichte dalingen voor kantoren in de periferie van Brussel en in Antwerpen, de zorg in Frankrijk en het distributienetwerk in Frankrijk.

Zorg

Het aandeel van zorgvastgoed is in de eerste zeven maanden van dit jaar verder gestegen van 54 procent naar 57 procent.

Cofinimmo zegt nauwelijks iets over zijn aanvoelen van de kantorenmarkt. Er is nochtans op de markt veel onzekerheid over de toekomst van die kantoren. Het is zeer onduidelijk wat de impact zal zijn van zowel de behoefte aan meer social distancing (meer behoefte aan kantoorruimte) als van meer thuiswerk (minder behoefte aan kantoorruimte).

Cafés

Cofinimmo is de huisbaas van een duizendtal cafés in België en Nederland van AB InBev. Cofinimmo int de huur van al die cafés en restaurants via AB InBev. De grootste brouwer ter wereld eiste daarom ook een kwijtschelding van een stuk huur door Cofinimmo. Er is geen waardevermindering op de caféportefeuille, maar er is wel voor 10 miljoen euro goodwill afgeboekt.

Dividend

Cofinimmo had vorig jaar voor het eerst in vijf jaar zijn dividend verhoogd van 5,5 naar 5,6 euro per aandeel. Voor dit jaar bevestigt Cofinimmo de prognoses van een nieuwe verhoging tot 5,80 euro per aandeel.