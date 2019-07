Cofinimmo bevestigt stijging dividend

De vastgoedgroep is mooi op schema om haar dividend voor het eerst in vijf jaar te verhogen van 5,5 naar 5,6 euro per aandeel.

Jean-Pierre Hanin, de CEO van Cofinimmo , heeft sinds zijn aantreden de expansie van de groep versneld. In de eerste zes maanden heeft de grootste gereglementeerde vastgoedvennootschap (gvv) haar vastgoedportefeuille fors uitgebreid, van 3,7 naar 4,1 miljard euro.

Sinds begin dit jaar heeft de onderneming voor 425 miljoen euro geïnvesteerd. De groei komt vooral door de uitbreiding van de portefeuille zorgvastgoed met 363 miljoen euro (+20%). Er kwamen 20 sites bij. Zorgvastgoed is nu goed voor 54 procent van de portefeuille.

De expansie in zorgvastgoed werd wel gemilderd door de verkoop van kantoren buiten de kantoorwijken. De brutohuurinkomsten stegen op vergelijkbare basis met 2,2 procent.

Cofinimmo plukt almaar meer de resultaten van zijn turnaround. Het nettoresultaat van de kernactiviteiten (de zogenaamde EPRA-winst, die bepalend is voor de uitkeerbare winst en dus het dividend) steeg in de eerste zes maanden van dit jaar van 68 naar 75 miljoen euro. Dat is beter dan de groep zelf had vooropgesteld. Het beurshuis KBC Securities ging in zijn verwachting uit van 71 miljoen euro.

Door de kapitaalverhoging van vorig jaar (in totaal 295 miljoen euro in natura) kon de schuldgraad dalen tot 42,3 procent, maar moet de winst wel verdeeld worden over meer aandelen. De winst per aandeel steeg van 3,20 euro in de eerste zes maanden van vorig jaar naar 3,23 euro per aandeel dit jaar. Dat is beter dan verwacht. KBC Securities had 3,05 euro per aandeel vooropgesteld.