Cofinimmo breidt uit in Finland

Vastgoedspeler Cofinimmo koopt in Finland twee nog te bouwen zorgsites. Daar kunnen nog twee andere ontwikkelingsprojecten bij komen.

Cofinimmo is zich sinds 2005 aan het transformeren van een pure kantorenverhuurder naar een vastgoedbedrijf met meerdere pijlers: naast kantoren ook zorgvastgoed en het vastgoed van distributienetten (cafés en restaurants, en verzekeringsagentschappen).

Na een eerste zorgvastgoedinvestering in België keek het bedrijf al snel over de grenzen heen met acquisities in Frankrijk, Nederland en Duitsland. In 2019 kwam daar Spanje bij, eind vorig jaar was Finland aan de beurt en begin dit jaar volgde Ierland.

Het gewicht van zorgvastgoed in de totale portefeuille is door die expansie toegenomen tot 59 procent. De drempel van 60 procent - waardoor de roerende voorheffing op dividenden zal zakken van 30 tot 15 procent - is dus nabij.

Net als in de rest van Europa veroudert ook de Finse bevolking, waardoor de nood aan zorgvastgoed alleen maar zal toenemen. Momenteel is 22 procent van de Finnen ouder dan 65 jaar en 10 procent ouder dan 75 jaar. Verwacht wordt het percentage 65-plussers tegen 2030 zal oplopen tot meer dan 26 procent.

Turku en Ylöjärvi

De eerste investering van Cofinimmo in het Scandinavische land was een medisch centrum in de stad Vaasa. Nu komen daar twee meer klassieke projecten van woonzorgcentra bij. Het gaat om ontwikkelingsprojecten in de steden Turku (aan de zuidwestkust) en Ylöjärvi (in de buurt van Tampere) waarvan de oplevering voorzien is in het derde kwartaal van 2022.

Het woonzorgcentrum in Turku zal 43 bedden tellen, dat in Ylöjärvi 35 bedden. De totale investering bedraagt ongeveer 12 miljoen euro. De centra worden meteen voor 15 jaar verhuurd. De brutohuurrendementen zullen volgens Cofinimmo ‘in lijn liggen met de huidige marktvoorwaarden’.