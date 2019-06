Cofinimmo doet dubbelslag van 300 miljoen euro

De beursgenoteerde vastgoedgroep Cofinimmo breidt haar zorgvastgoedportefeuille uit met 15 woonzorgcentra in België, goed voor een investering van 297 miljoen euro. Voor het eerst is de portefeuille van Cofinimmo groter dan 4 miljard euro.

Cofinimmo kondigde woensdag een dubbelslag aan. Bij twee operaties werden 1.576 bedden, goed voor bijna 100.000 vierkante meter zorgvastgoed, overgenomen. Het is de grootste aankondiging op een dag van een beursgenoteerd zorgvastgoedbedrijf op de Belgische markt in jaren. Zeker op een al sterk geconsolideerde Belgische markt is het nog moeilijk om grotere portefeuilles over te nemen.

Careinpro

In de voormiddag ging het om de aankoop van acht woonzorgcentra (Anderlecht, Merchtem, Lommel, Ruisbroek, Galmaarden, Stekene, Denderhoutem en Bornem) voor 122 miljoen euro.

Het betreft de zogenaamde Careinpro-portefeuille, een bedrijf uit Westerlo dat de zorgvastgoedeigenaars groepeerde en ook zelf ontwikkelde. Er was naar verluidt lange tijd de ambitie om zelf een gereglementeerde vastgoedvennootschap (gvv) op te richten en naar de beurs te brengen. Volgens waarnemers is de markt in België evenwel al te sterk geconsolideerd om als kleine speler een grote portefeuille zelf uit te bouwen. De prijzen van vandaag liggen ook een pak hoger dan in het recente verleden.

Het initieel brutohuurrendement dat Cofinimmo aanvaardt, is bij deze transactie gedaald tot 4,5 procent. Nog niet zo lang geleden was dat nog 5,5 procent.

In de namiddag werd de aankoop van nog eens zeven woonzorgcentra (Erembodegem, Evere, Schaarbeek, Kapelle-op-den-Bos, Walhain, Wellen en Neupré) aangekondigd, goed voor 148,1 miljoen euro. De verkopers zijn een rist private investeerders die allen verhuren aan Care-Ion, met in totaal negen woonzorgcentra in België een van de kleinere middelgrote uitbaters op de Belgische markt.

Door de dubbele operatie wordt ook het aantal verschillende huurders bij Cofinimmo gediversifieerd. Naast Care-Ion worden ook Vulpia, Vlietoever, 't Hofke en Zwaluw voor het eerst huurder bij Cofinimmo. Armonea en Senior Living Group worden nog wat belangrijkere klanten.

Kapitaalverhoging

Het gaat in beide gevallen om een inbreng in natura. De verkopers ontvingen hiervoor in daarvoor 2.617.051 nieuwe aandelen van Cofinimmo. Zij zijn verspreid over 18 inbrengers. Door de operatie wordt het eigen vermogen van Cofinimmo met 270 miljoen euro versterkt.

De handel in het Cofinimmo-aandeel werd tijdelijk geschorst, maar werd hervat na de voltooiing van de tweede operatie.

De twee transacties doen de schuldgraad van Cofinimmo met ongeveer 2,4 procentpunt dalen.

Cofinimmo rond nu met zijn vastgoedportefeuille als Belgische beursgenoteerde vastgoedvennootschap de kaap van de 4 miljard euro.

Roerende voorheffing

Het aandeel van zorgvastgoed bij Cofinimmo is sinds de start van het tweede kwartaal gestegen van 50 procent naar 54 procent. Stilaan komt Cofinimmo in de buurt van 60 procent zorgvastgoed. Vanaf 60 procent is slechts 15 procent in plaats van 30 procent roerende voorheffing verschuldigd. Van dat voordeel genieten vandaag al de beleggers in de concurrenten Aedifica en Care Property Invest.

Het aandeel van België in de zorgvastgoedportefeuille stijgt van 66 procent naar 67 procent. De rest is geïnvesteerd in Frankrijk, Nederland en Duitsland.

Cofinimmo heeft een zorgvastgoed van ruim 2 miljard euro. Dat is iets minder dan Aedifica (2,3 miljard euro). Die groep investeert alleen in zorgvastgoed. Door zijn belangrijke kantoorportefeuille is Cofinimmo groter dan Aedifica.