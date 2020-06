Cofinimmo en AB InBev klinken op huur van cafés

Cofinimmo en AB InBev hebben een akkoord over de tegemoetkoming voor de te betalen huur tijdens de lockdown. Details worden niet bekendgemaakt.

AB InBev had voor de maand april de huur kwijtgescholden van al zijn uitbaters om hen te helpen de lockdown door te komen. De brouwerijgroep verwachtte van de eigenaars van horecavastgoed ook een tegemoetkoming. Het keek daarbij uitdrukkelijk naar Cofinimmo. AB InBev huurt zowat de helft van zijn cafés en restaurants in België en Nederland van Cofinimmo.

Cofinimmo bevestigt aan De Tijd dat na twee maanden een akkoord is bereikt, maar wil er niet verder op ingaan. 'Het heeft geen impact op de laatst geformuleerde winstprognose van de groep van 28 april: een winst van 6,60 à 6,80 euro per aandeel voor 2020', zegt Lynn Nachtergaele van Cofinimmo.

AB InBev wil alleen bevestigen dat het met al zijn pandeigenaars gesprekken heeft gehad. 'We spreken ons niet uit over wat daarbij inhoudelijk met elke vastgoedeigenaar afzonderlijk is beslist. Wat voor ons telt, is dat we voor de maand april voor elk van onze huurpanden de huur hebben kwijtgescholden', zegt Karolien Cloots, woordvoerster van AB InBev België.

De brouwersgroep verkocht in 2007 het vastgoed van een duizendtal van zijn cafés en restaurants in België en Nederland aan Cofinimmo. Het huurt die panden nog tot 2034. De huurprijs van dat contract wordt automatisch geïndexeerd. In het voorbije boekjaar leverde dat Cofinimmo 30 miljoen euro aan huurinkomsten op, goed voor 11,6 procent van al zijn huurinkomsten.

Verkoop

In het basiscontract was voorzien dat vanaf eind 2013 jaarlijks 1,75 procent van de portefeuille aan cafévastgoed kon worden verkocht. In totaal gingen zo al 134 panden de deur uit, vaak met een mooie meerwaarde.

Door die 1,75 procent-clausule kan AB InBev snel af raken van minder interessante uitbatingen en moet het als hoofdhuurder niet betalen voor panden die leegstaan. Dat werkte tot nu vrij goed. De leegstand bedraagt op dit ogenblik een half procent.

Door de lockdown, de capaciteitsbeperking en de coronavrees bij een deel van de klanten vrezen veel waarnemers voor een forse afslanking van het aantal cafés en restaurants in België. Het wordt afwachten hoeveel uitbaters het niet zien zitten te heropenen of na de zomer, al dan niet als gevolg van een faillissement, stoppen. Als een café leegstaat en niet kan worden verkocht moet AB InBev de huur blijven doorbetalen, wat het bedrijf pijn kan doen.

Heropening

'Vandaag is 91 procent van alle cafés die AB InBev (onder)verhuurt aan uitbaters heropend', bevestigt de woordvoerster van de brouwerijgroep. Dat ligt in de lijn van de enquête van Horeca Vlaanderen bij de heropening van de horeca op 8 maart. Toen stelde 86 procent van de uitbaters zijn horecazaak te willen openen in de eerste of in de tweede week. Voor 11 procent leken de voorwaarden toen nog te streng, 3 procent mocht nog niet openen.

'Een goede zomer met mooi weer wordt voor veel horecazaken van levensbelang, net als de strengheid van de coronamaatregelen die van kracht zijn als het terrasseizoen in oktober afloopt', zegt Matthias De Caluwe, de CEO van Horeca Vlaanderen.