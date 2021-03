Cofinimmo haalt in enkele uren 180 miljoen euro op

Dit zorgcentrum in het Nederlandse Alphen aan den Rijn is een van de vele projecten van Cofinimmo.

De nieuwe aandelen zijn geplaatst tegen een korting van 4 procent op de beurskoers.

De vastgoedverhuurder Cofinimmo heeft woensdagnamiddag in enkele uren 180 miljoen euro opgehaald via de verkoop van nieuwe aandelen aan grote beleggers. Dat gebeurde tegen 121 euro per aandeel, of een korting van 4,3 procent tegenover de koers net voor het moment van de schorsing van het aandeel. De nieuwe aandelen geven recht op het dividend over 2020 (5,80 euro bruto per aandeel).

Het was voor het eerst dat Cofinimmo via een private plaatsing geld ophaalde, in plaats van via een klassieke kapitaalverhoging met voorkeurrecht. Vroeger waren private plaatsingen op die manier verboden voor de zogeheten gereglementeerde vastgoedvennootschappen.

Zorgvastgoed

Het geld dient om de groei van Cofinimmo in zorgvastgoed verder te ondersteunen. Cofinimmo heeft ontwikkelingsprojecten lopen in zorgvastgoed in Europa van 447 miljoen euro. Daarvan moet 358 miljoen euro gefinancierd worden in de periode 2021-2023.