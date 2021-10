Cofinimmo handhaaft dividendbelofte

De vastgoedgroep Cofinimmo blijft bij haar belofte dit jaar een brutodividend uit te keren van 6 euro per aandeel. Maar dat zal nog altijd onderworpen zijn aan een roerende voorheffing van 30 procent.

Cofinimmo heeft de voorbije jaren in ijltempo zijn portefeuille geherpositioneerd. Van een groep die hoofdzakelijk kantoren en cafés beheerde, is Cofinimmo getransformeerd tot een groep waarin zorgvastgoed de centrale plaats inneemt. Niet onbelangrijk, want als zorgvastgoed 60 procent van de totale portefeuille vertegenwoordigt, zakt de roerende voorheffing op dividenden van gereglementeerde vastgoedvennootschappen van 30 naar 15 procent.

Cofinimmo benadrukt dat die drempel over heel 2021 niet gehaald zal worden en zal uitkomen op 58 procent. De particuliere aandeelhouders moeten dus op het verwachte dividend van 6 euro bruto nog altijd 30 procent roerende voorheffing betalen.

Bovendien heeft de regering plannen klaar om de drempel van 60 procent zorgvastgoed te verhogen naar 80 procent. ‘De vennootschap heeft nog geen kennis van de tekst en zal die zodra mogelijk bestuderen’, luidt de reactie van Cofinimmo bij de toelichting van de solide kwartaalcijfers.

Vertrouwen in toekomst

Tussen juli en september boekte Cofinimmo een nettoresultaat van 161 miljoen euro, 17 procent meer dan in dezelfde periode in 2020. Dat komt overeen met 5,56 euro winst per aandeel of een stijging van 6 procent. Met een schuldgraad van 44,5 procent en een bezettingsgraad van 98,1 procent voelt Cofinimmo zich ook comfortabel voor de rest van het jaar. Tegen eind dit jaar moet dat een winst per aandeel van 7 euro opleveren.

5,6 miljard euro De waarde van de portefeuille van Cofinimmo is opgelopen tot 5,6 miljard euro.

De waarde van de portefeuille van Cofinimmo is intussen opgelopen tot 5,6 miljard euro. De groep investeerde het afgelopen kwartaal 125 miljoen euro in zorgvastgoed, wat het totaal brengt op 823 miljoen euro over de eerste negen maanden. Daarbij werd ook een eerste stap gezet in het Verenigd Koninkrijk.