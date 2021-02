Cofinimmo investeert dubbel zoveel als gepland

De specialist in kantoor- en zorgvastgoed Cofinimmo investeerde vorig jaar meer dan een half miljard euro, dubbel zoveel als gepland.

De beursgenoteerde vastgoedgroep Cofinimmo zag zijn nettoresultaat in 2020 groeien tot 181 miljoen euro, 9 procent meer dan een jaar eerder. Dat komt neer op een winst van 6,85 euro per aandeel, tegenover 6,81 euro in 2019, blijkt uit de jaarcijfers die de specialist in rusthuizen en kantoren donderdagavond voorstelde.

Hoewel de coronapandemie de populariteit van zowel rusthuizen als kantoren, ondervindt Cofinimmo daar voorlopig geen last. De bezettingsgraad van de panden steeg zelfs licht naar 97,4 procent.

Cofinimmo investeerde vorig jaar meer dan een half miljard euro in zorgvastgoed. Het bedrijf deed zijn eerste aankopen in Finland en Ierland. Cofinimmo verwierf voor 140 miljoen euro twee kantoorgebouwen in Brussel, waaronder de 'broodrooster' van de gewestelijke milieuadministratie.

'Met investeringen van 733 miljoen euro in 2020 heeft Cofinimmo het voorziene budget van 375 miljoen euro fors overschreden', stelt CEO Jean-Pierre Hanin. Sinds begin dit jaar bezit het bedrijf voor het eerst meer dan vijf miljard euro aan activa.

Om de verdere groei te financieren, haalde de vastgoedgroep vorig jaar 500 miljoen euro op met obligaties. De uitgifte was een groot succes want de vraag van beleggers was zesmaal groter dan het aanbod. Met 46 procent blijft de schuldgraad van het bedrijf laag.