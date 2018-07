Cofinimmo kleurt voor de helft grijs

Cofinimmo wou dat doel ten laatste in 2019 bereiken. Dankzij een kapitaalverhoging van 155 miljoen euro kon het bedrijf eindelijk de psychologische kaap ronden. Daarvoor zorgt de overname van een seniorenresidentie in Bad Sassendorf, naast Soest ten oosten van Dortmund.

Daarmee bestaat de vastgoedportefeuille van 1,8 miljard euro dus voor 900 miljoen uit serviceflats, rust- of ziekenhuizen en revalidatiecentra. 'We zijn van plan om meer te groeien in deze sector,' geeft de nieuwe CEO Jean-Pierre Hanin mee. Hij staat er aan het roer sinds mei.