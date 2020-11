Cofinimmo koopt Luiks woon-zorgcentrum van Integrale

Eind oktober had Cofinimmo al vier woon-zorgcentra in Vlaanderen en Brussel overgenomen van Integrale. Daarnaast nam het toen ook het gebouw van de Brusselse dienst Leefmilieu op de Tour & Taxis-site over van de verzekeraar. Dat La Chartreuse toen niet in de deal was opgenomen kwam omdat er nog een voorkooprecht was op het woon-zorgcentrum, zegt Cofinimmo in het persbericht.