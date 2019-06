Cofinimmo koopt acht woonzorgcentra

Cofinimmo verwerft nog eens acht woonzorgcentra in ons land. Waar die gelegen zijn, wie ze uitbaat en wie de gebouwen van de hand doet, is voorlopig niet bekend.

De aanschaf gebeurt door inbreng in natura, enerzijds van de aandelen van een vennootschap, anderzijds van een gebouw. De conventionele waarde van de transactie bedraagt 149 miljoen euro, staat in een persbericht.

Om de aankoop te financieren geeft Cofinimmo 1,18 miljoen nieuwe aandelen uit. Die aandelen zullen in de handen van elf inbrengers komen. De inbrengen in natura bedragen samen 122,3 miljoen euro.

Andere transactie op komst

Alle woonzorgcentra zijn op lange termijn verhuurd, gemiddeld nog voor 24 jaar. Het initieel brutorendement bedraagt circa 4,5 procent. Dat is volgens Cofinimmo in lijn 'met de huidige marktvoorwaarden en de kwaliteit van de woonzorgcentra'.

In de aanloop naar de inbrengen in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen werd de notering van Cofinimmo woensdag opgeschort. De notering zal pas worden hervat 'na de bekendmaking van een andere transactie later vandaag'.