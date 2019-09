Cofinimmo krijgt voet aan de grond in Spanje

Cofinimmo bouwt zijn eerste wooncentrum in Vigo in Galicië.

Na België, Frankrijk, Nederland en Duitsland wordt Cofinimmo nu ook actief in het zorgvastgoed in Spanje. De ambities op die markt zijn hoog.

Cofinimmo investeert 45 miljoen euro in de bouw van vijf nieuwbouwprojecten in Spanje. Ze worden verhuurd aan Clece Vitam, een van de grootste uitbaters in het land. Vanaf 2020 en 2021 zullen ze bijdragen tot de huurinkomsten van de groep.

Spanje wordt de komende jaren een van de belangrijkste groeimarkten voor zorgvastgoed van Cofinimmo. 'We hebben de ambitie om in dit land een aanzienlijke portefeuille uit te bouwen. Bovendien starten we een partnerschap met Clece Vitam, een toonaangevende uitbater in de zorgsector in Spanje', benadrukt Jean-Pierre Hanin, de CEO van Cofinimmo.

Spaanse groeimarkt

Weinig landen in Europa bieden nog zo veel mogelijkheden voor zorgvastgoed als Spanje. Spanje telt 47 miljoen inwoners, van wie 19 procent 65-plussers en 6 procent 80-plussers. De huidige demografische situatie is vergelijkbaar met die in andere Europese landen.

De oudere bevolking zal in Spanje naar verwachting aanzienlijk sneller zal groeien dan in België en Frankrijk. In Spanje stijgt het aantal 65-plussers jaarlijks met meer dan 1,8 procent, vergeleken met 1,3 procent in België of Frankrijk.

Met een gemiddelde van 44 bedden per 1.000 65-plussers is Spanje uitgerust met minder en vaak oudere woonzorgcentra dan andere Europese landen. Er is dus zowel een groeiende nieuwbouw- als renovatiemarkt.

Vandaag is er in Spanje een aanbod van ongeveer 380.000 bedden. De privésector, liefdadigheidsverenigingen en publieke uitbaters nemen elk een derde van de bedden voor hun rekening.

De 15 grootste privé-uitbaters vertegenwoordigen samen ongeveer 22 procent van het totale aantal bedden.

Vijf sites

Cofinimmo bouwt het eerste woonzorgcentrum (8 miljoen euro) met 140 bedden in Vigo. Met ruim 250.000 inwoners is dat de grootste stad van de provincie Pontevedra en de autonome gemeenschap Galicië in het Noordwesten van Spanje. Het complex wordt opgeleverd in november 2020.

145 Woonzorgcentra Clece Vitam beheert 145 woonzorgcentra en 92 dagcentra, verspreid over heel Spanje.

De 'dubbel netto' huurovereenkomst (Cofinimmo moet alleen de grote herstellingen voor zijn rekening nemen) heeft een looptijd van 20 jaar en het initieel brutorendement bedraagt 6 procent. Dat is een rendement waar men in België, en sinds kort ook in Duitsland en Nederland, alleen meer kan van dromen. De huurovereenkomst wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de Spaanse consumentenprijsindex.

Naast het project in Vigo heeft Cofinimmo sites geïdentificeerd in Galicië, Valencia, Murcia en Andalusië. De opleveringsdatum van het laatste woonzorgcentrum van de reeks is gepland voor de zomer van 2021.

Sterke uitbater

Clece Vitam is een dochtervennootschap van Clece, opgericht in 1992. Het is een van de belangrijkste uitbaters in Spanje. Het beheert 145 woonzorgcentra en 92 dagcentra, verspreid over heel Spanje.

De groep Clece, met hoofdzetel in Madrid, biedt een uitgebreide waaier diensten aan, waaronder onderhoud, uitbating, logistiek, veiligheid en tuinonderhoud. Ze stelt meer dan 74.000 mensen te werk in Spanje, Portugal en het Verenigd Koninkrijk.

Cofinimmo is de grootste beursgenoteerde vastgoedgroep van België met een totale portefeuille van 4 miljard euro en een beurskapitalisatie van meer dan 3 miljard euro. Meer dan de helft is belegd in zorgvastgoed. Tot 2005 belegde Cofinimmo uitsluitend in kantoren.

Belgische race

Zowel Cofinimmo als Aedifica hebben de ambitie een sleutelrol te spelen in de consolidatie op de internationale zorgvastgoedmarkt. Beide waren tot nu toe actief in vier landen. Aedifica deed vorig jaar een grote sprong voorwaarts in het VK. Beide keken al langer naar de Spaanse markt. Cofinimmo krijgt er nu als eerste een voet aan de grond.