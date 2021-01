Cofinimmo maakt oversteek naar Ierland

Cofinimmo, de grootste beursgenoteerde vastgoedgroep van het land, breidt zijn portefeuille zorgvastgoed uit naar Ierland. Het neemt er zes woon-zorgcentra en een revalidatiekliniek over voor 93 miljoen euro.

Cofinimmo doet een nieuwe stap in de verschuiving van zijn portefeuille van kantoren naar zorgvastgoed. In 2005 was de groep nog volledig actief in kantoren. Zorgvastgoed vertegenwoordigt nu 56 procent van de portefeuille van 4,6 miljard euro. Als zorgvastgoed 60 procent van de totale portefeuille uitmaakt, zakt de roerende voorheffing op de dividenden van Cofinimmo van 30 naar 15 procent.

De geografische diversificatie van Cofinimmo wordt uitgebreid naar een zevende land. Na België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Spanje en Finland wordt de groep, nu ook actief in Ierland.

DomusVi

Alle Ierse sites zijn voorverhuurd aan DomusVi, een Europese leider in ouderenzorg.

DomusVi is een van de Europese leiders op het vlak van accommodatie, bijstand en zorg voor mensen met een handicap door leeftijd of ziekte. De groep staat voor meer dan 400 woon-zorgcentra en assistentiewoningen. Ze telt 72.000 klanten in Europa en Latijns-Amerika. Wereldwijd heeft DomusVi 37.000 medewerkers. We zijn verheugd DomusVi te kunnen ondersteunen bij zijn groeiambitie in Ierland', zegt Jean-Pierre Hanin, de CEO van Cofinimmo.

We zijn verheugd DomusVi te kunnen ondersteunen bij zijn groeiambitie in Ierland. Jean-Pierre Hanin CEO Cofinimmo

Ierland

Ierland telt 5 miljoen inwoners. Met 30.000 bedden is de Ierse woon-zorgsector minder uitgerust dan die in de meeste Europese landen. Eurostat verwacht er tegen 2040 een grotere toename van het aantal 65-plussers dan in de overige Europese landen. Het huidige beddenaantal zou op korte termijn met een derde uitgebreid moeten worden.