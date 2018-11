Cofinimmo op koers voor prognose

Woonzorgcentra, revalidatieklinieken en anderen zijn tegenwoordig goed voor meer dan 50 procent van de portefeuille, kan de beursgenoteerde vastgoedgroep meedelen bij zijn derde kwartaalresultaten. De klemtoon op zorg bleek nog eens uit de laatste kapitaalverhoging, begin juli, voor 155 miljoen euro. Daaruit volgden vijf nieuwe investeringen in zorgvastgoed, in gebouwen in Duitsland en Nederland.