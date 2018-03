Cofinimmo plukt CFO weg bij rivaal

Opmerkelijke transfer in de vastgoedwereld. Cofinimmo, dat zich specialiseert in zorgvastgoed, plukt zijn financiële chef weg bij rivaal Aedifica.

De aanstelling van Kotarakos is opmerkelijk. Hij is afkomstig van rivaal Aedifica. Beide spelers leggen een stevige klemtoon op het verhuur van zorgvastgoed, zoals ziekenhuizen of woonzorgcentra.