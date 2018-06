Cofinimmo shopt voor 172 miljoen euro in Duitsland

De vastgoedgroep koopt een portefeuille van 17 rusthuizen in Duitsland. Met een waarde van 172 miljoen euro is het de grootste aankoop van de groep in Duitsland

Maar dat betekent niet dat Cofinimmo niet verder kijkt naar rusthuizen. 'We zullen onze groei in het zorgvastgoed actief verder zetten ', zegt Hanin.

Schulden

Aantrekkelijk

De Duitse markt is zeer aantrekkelijk voor investeerders. Ze is niet alleen beduidend groter dan de Belgische. Het aantal 85-plussers zal er tegen 2050 verdrievoudigen. In België wordt slechts een verdubbeling verwacht.



De markt is er ook nog lang niet zo sterk geconsolideerd als bij ons. Hoewel de prijzen toe zijn aan een inhaalbeweging, zijn er rendementen te halen die 0,5 tot 1 procentpunt hoger liggen dan die in België.



Daarbovenop komt dat de financiering van de ouderenzorg veel beter gegarandeerd in Duitsland.