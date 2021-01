Cofinimmo slaat nieuwe slag in Finland

Cofinimmo koopt voor 12 miljoen euro een woon-zorgcentrum in Finland.

Dat meldt de Belgische zorgspecialist donderdag nabeurs. De grootste beursgenoteerde vastgoedgroep van het land verwerft een woon-zorgcentrum in aanbouw in Vantaa, vlak bij de hoofdstad Helsinki. De totale investeringskosten bedragen 12 miljoen euro. De site met 68 bedden is al voorverhuurd aan een belangrijke zorgverstrekker in Finland.

Volgens Cofinimmo heeft de Finse markt veel potentieel. Tegen 2030 zal minstens 26 procent van de bevolking 65 jaar of ouder zijn. Vorige herfst zette Cofinimmo zijn eerste stappen in het Scandinavische land. De groep stapte toen in een bouwproject van een medisch centrum met een waarde van 20 miljoen euro. Het project is al voorverhuurd aan een particuliere zorgverstrekker.