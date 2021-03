Cofinimmo sluit deal voor overnames in Spanje en Italië

De specialist in woon-zorgvastgoed en kantoren Cofinimmo sluit een exclusiviteitsdeal met Lagune International. Het gaat om de overname van 18 woon-zorgcentra in Spanje en 6 in Italië. Waarnemers spreken van een investering van meer dan 300 miljoen euro.

Cofinimmo stelt dat de deal in het tweede kwartaal van het jaar wordt afgerond. De prijs wordt nog niet vrijgegeven, maar op basis van eerdere investeringen en de hoge prijzen komen waarnemers in de buurt van 300 à 350 miljoen euro.

Cofinimmo en Aedifica behoren tot de top van de private zorgvastgoedeigenaars in Europa.

De verkoper is Lagune International, een groep actief in vrijetijds- en zorgvastgoed. Het is een onderdeel van de Luxemburgse holding Batipart. Die werd opgericht door Charles Ruggieri, die met zijn familie tot de honderd rijkste families in Frankrijk behoort. De belangrijkste huurders van de woon-zorgcentra in de vastgoedportefeuilles zijn DomusVi, Kos, Korian en Codess Sociale.

Forse groei

Cofinimmo investeerde vorig jaar 733 miljoen euro. Dat is het dubbele van wat was gepland. Een half miljard euro werd geïnvesteerd in woon-zorgvastgoed. Die poot was eind vorig jaar goed voor 2,9 miljard euro of 59 procent van de portefeuille. De vastgoedspeler bestaat ruim 35 jaar, maar investeert pas sinds 2005 in woon-zorgvastgoed.

Cofinimmo is actief in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Spanje, Finland en Ierland. Met de nieuwe deal breidt het zijn voetafdruk in Spanje uit en zet het zijn eerste stappen in Italië.

De vastgoedgroep ondervindt weinig moeite om haar groei te financieren. Eerder deze maand rondde ze in enkele uren een eerste private plaatsing van 180 miljoen euro af.

Bij de bekendmaking van de resultaten over 2020 eind februari maakte Cofinimmo melding van een pijplijn van 447 miljoen euro tot 2023 voor nieuwe projecten en verbouwingen in woon-zorgvastgoed. De investeringshypothese voor 2021 was toen 333 miljoen euro, waarvan 312 miljoen euro in zorgvastgoed. De waarschijnlijke overname van de portefeuilles van Lagune International, zoals nu aangekondigd, zit daar nog niet in.

Roerende voorheffing

Als Cofinimmo de drempel van 60 procent woon-zorgvastgoed in zijn portefeuille bereikt, zakt de roerende voorheffing op dividenden van 30 naar 15 procent. Tot voor de aankondiging van de - verwachte - deal met Lagune ging het om 55 procent zorgvastgoed.