Cofinimmo strijkt neer op Britse zorgmarkt

De instap in een negende Europees land verhoogt ook de kans dat beleggers binnenkort van een gehalveerde roerende voorheffing kunnen genieten.

Cofinimmo gaat rivaal Aedifica achterna op de Britse markt. De 'battle of Britain' verloopt bij Cofinimmo wel minder met een paukenslag. Terwijl bij Aedifica CEO Stefaan Gielens in één keer een half miljard euro neertelde voor een fors toegangsticket, kiest Cofinimmo-CEO Jean-Pierre Hanin voor een minder spectaculaire intrede.

Cofinimmo trekt luidens een mededeling 57 miljoen pond (66 miljoen euro) uit voor vijf woon-zorgcentra in het zuidoosten van Engeland. De centra liggen in Huntingdon nabij Cambridge en in twee bekende geplande steden die na de oorlog uit de velden verrezen om de overbevolking van Londen te milderen: Welwyn Garden City en Milton Keynes. Het gaat om 200 bedden, een relatieve kleine deal dus vergeleken met de 21.300 bedden die de groep eind maart in portefeuille had.

Het VK is het derde land dat we dit jaar betreden. Jean-Pierre Hanin CEO Cofinimmo

De deal is symbolisch wel belangrijk, aangezien Cofinimmo onder Hanin een versnelling hoger heeft geschakeld in de Europese expansie. 'Dit is het negende land waar we aanwezig zijn, en het derde nieuwe land dat we dit jaar betreden', zegt Hanin in de mededeling.

Historische portefeuille

Eerder in 2021 zette Cofinimmo al de eerste stappen op de Ierse en Italiaanse zorgmarkt. Eind maart bleef België wel veruit de belangrijkste markt, met 64 procent van de portefeuille, gevolgd door Duitsland (12%), Frankrijk (11%) en Nederland (10%).

Dat Belgische leeuwendeel omvat wel het gros van de 'historische' portefeuille, in casu kantoren en horecapanden. Cofinimmo nam enkele jaren geleden de beslissing om de portefeuille meer op zorg te focussen, gelet op de krasselende kantorenmarkt in Brussel.

Eind maart was de zorgportefeuille goed voor 3 van de 5 miljard euro van de globale portefeuille, exact 60 procent dus. In theorie genieten beleggers dan van een roerende voorheffing van 15 in plaats van 30 procent.