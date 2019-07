Cofinimmo vangt 50 miljoen voor molensteen

Het gebouw aan de Brusselse Vorstlaan staat al jaren leeg, omdat de verhuis van de Amerikaanse ambassade in een Brussels juridisch kluwen verzand was.

Cofinimmo heeft een akkoord op zak voor de verkoop van de kantoorgebouwen aan de Vorstlaan 23 en 25 in Watermaal-Bosvoorde, in de zuidrand van het Brussels geweest. Opbrengst: 50 miljoen euro, meer dan de meest recent geschatte reële waarde. Wie de koper is maakt de vastgoedgroep niet bekend.

Het belangrijkste gebouw, Vorstlaan 25, staat leeg sinds AXA er in augustus 2017 wegtrok en levert dus sindsdien geen huurinkomsten op. Maar de site zit al jaren in juridisch limbo omdat de gemeente Watermaal-Bosvoorde het gebouw als beschermd monument wou bestempelen, wat de plannen om er de nieuwe Amerikaanse ambassade te vestigen doorkruiste.

De aanpalende site in de Vorstlaan 23 wacht op een vergunning om omgeturnd te worden in residentieel vastgoed. Dat zou Cofinimmo zelf kunnen doen, maar analisten wezen er al langer op dat een directe verkoop aan een ontwikkelaar meer waarschijnlijk is aangezien het nieuwe management snel komaf wil maken met de portefeuille kantoren in perifere delen van Brussel. De focus ligt nu op de boomende kantorenmarkt in hartje Brussel.

Voor kantoren is de Vorstlaan allesbehalve gegeerd omwille van de slechte bereikbaarheid, maar de groene wijk is voor residentieel vastgoed zeer gegeerd. Degroof Petercam-analist Herman van der Loos merkte eerder al op dat een verkoop alleen maar voordelen zou opleveren. 'Er moeten geen minwaarden genomen worden, aangezien de site op de grondwaarde wordt gewaardeerd, maar er zouden wel flinke financiële opbrengsten zijn zonder impact op de huur (die al nul is). Tenslotte zouden ook de kosten afnemen, aangezien Cofinimmo nu jaarlijks 3 à 4 miljoen betaalt voor beveiliging en vastgoedtaksen'.