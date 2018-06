Cofinimmo wil 155 miljoen tanken

Niet uitgeoefende toewijzingsrechten zullen achteraf worden verkocht in de vorm van scrips via een private plaatsing.

Duitse rusthuizen

Het bedrijf wil dit jaar 358 miljoen euro investeren in allerlei projecten. 211 miljoen is bedoeld voor de aankoop van 17 woonzorgcentra in Duitsland, die Cofinimmo vorige week aankondigde. 55 miljoen gaat in de tweede jaarhelft naar investeringen in zorgvastgoed, kantoren en distributievastgoed.