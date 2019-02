Cofinimmo wil over 2019 dividend verhogen

De vastgoedportefeuille van Cofinimmo zal minder sterk groeien in 2019, maar de groep hoopt wel een hoger dividend te kunnen uitkeren.

Geen grote verrassingen in de resultaten van Cofinimo , de gereglementeerde vastgoedvennootschap met de grootste vastgoedportefeuille (3,7 miljard euro).

Het nettoresultaat van de kernactiviteiten (de zogenaamde EPRA-winst en bepalend voor de uitkeerbare winst en dus het dividend) van Cofinimmo steeg van 139 miljoen euro naar 145 miljoen euro.

De winst per aandeel ging van 6,53 euro naar 6,55 euro per aandeel. Dat is hoger dan de vooruitzichten in de consensus van Bloomberg (6,53 euro per aandeel). Herman van der Loos, de analist van Degroof Petercam, ging wel uit van 6,56 euro per aandeel.

Cofinimmo bevestigt de prognose van een ongewijzigd dividend over 2018 van 5,50 euro per aandeel.

2018 was voor Cofinimmo het jaar van de groeiversnelling. Er werd meer dan 300 miljoen euro geïnvesteerd in zorgvastgoed. Dat is het drievoudige van wat Cofinimmo gemiddeld investeerde in de sector in de jaren voordien.

De waarde van de totale portefeuille steeg vorig jaar met 6,3 procent. 1,9 miljard euro (+18 procent) of 50 procent van de portefeuille is nu geïnvesteerd in zorgvastgoed. Dat is beduidend meer dan kantoren (1,3 miljard euro)

Verwachtingen

De groep gaat voor 2019 uit van een nettoresultaat van de kernactiviteiten van 6,74 euro per aandeel. In de loop van 2019 zou voor 175 miljoen euro worden geïnvesteerd. Dat is tot nader order beduidend minder dan in 2018.