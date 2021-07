Compagnie Zoute verdubbelt winst door topverkoop aan zee

La Rive Residentie is een nieuw luxeappartementencomplex van Compagnie Het Zoute aan het Zegemeer in Knokke-Heist.

Door de grote vraag naar tweede verblijven kon de Compagnie Het Zoute haar winst vorig jaar verdubbelen. Maar de vastgoedontwikkelaar rond de familie Lippens beperkt zijn ambities niet tot de thuisbasis Knokke.

De Compagnie Het Zoute heeft in het coronajaar 2020 de vruchten geplukt van de groeiende vraag naar vakantieverblijven aan de kust. Zowel in Knokke, de Nederlandse badplaats Cadzand als aan de Franse Opaalkust noteerde de ontwikkelaar vorig jaar een boost in de vraag naar appartementen, blijkt uit het onlangs gepubliceerde jaarverslag.

Profiel Compagnie Het Zoute Opgericht: in 1908 door de familie Lippens om haar vastgoedeigendommen in Knokke te bundelen.

Actief: als ontwikkelaar in België, Nederland en Frankrijk.

Balanstotaal (2020): 154 miljoen euro.

Omzet: 67,6 miljoen euro.

Nettowinst: 15,3 miljoen euro.

Aandeelhouders: zowat 300, onder wie de familie Lippens (70%).

Door de vlotte verkoop zag de Compagnie haar omzet vorig jaar stijgen naar 67,7 miljoen euro, driekwart meer dan in het topjaar 2019. De nettowinst verdubbelde bijna tot 15,3 miljoen euro. 'De opeenvolgende lockdowns hebben een onuitgegeven honger naar residentiële woningen en tweede verblijven veroorzaakt', zegt voorzitter Bernard Jolly, een telg van de familie Lippens. 'Daardoor konden we onze verkoop van appartementen in een indrukwekkend tempo (80 stuks in 2020, red.) concretiseren.'

Thuisbasis

Knokke-Heist blijft de thuisbasis van de Compagnie. Vorig jaar begon het bedrijf met de oplevering van de laatste vleugel van het peperdure appartementencomplex La Réserve. Daar verkocht de Compagnie 88 luxeappartementen, wat de resultaten sterk beïnvloedde. Ook villa's vlogen de deur uit. 'De vraag is zeer groot, maar onze voorraad is bijna uitgeput', zegt Jolly. 'We moeten dubbel zo hard trappen.'

De vraag is zeer groot, maar onze voorraad is bijna uitgeput. Bernard Jolly Voorzitter Compagnie Het Zoute

In Knokke zitten meerdere projecten in de pijplijn. De Compagnie wil een nieuwe woonsite van 21 hectare ontwikkelen op de Tolpaertpolder. Voor dat erg omstreden plan moet de gemeente nog een ruimtelijk uitvoeringsplan goedkeuren. Zonder beroepsprocedures zal dat pas begin 2023 rond zijn. Eind vorig jaar seponeerde het parket van Brugge een onderzoek naar belangenvermenging door Leopold Lippens in het dossier van de Tolpaertpolder. De burgemeester van Knokke-Heist en oud-bestuurder van de Compagnie Het Zoute overleed begin dit jaar.

15,3 miljoen Compagnie het zoute De Compagnie Het Zoute boekte vorig jaar 15,3 miljoen euro nettowinst, bijna dubbel zoveel als in 2019.

Ook met de Royal Zoute Tennis Club, die tientallen tennisvelden omvat, heeft de familie Lippens grote plannen. Na de recente opening van vier padelterreinen wil de Compagnie de site van 5 hectare herontwikkelen tot een 'moderne en luxueuze omgeving voor verblijfsrecreatie', mogelijk inclusief hotel. Op de Minigolf bestudeert het bedrijf een ondergrondse parking met 270 garageboxen, bijvoorbeeld voor oldtimers.

Vlaamse centrumsteden

Ook buiten Knokke is de Compagnie Het Zoute actief. De verkoop van het nieuwe appartementencomplex Pavilion in Blankenberge kwam na een moeilijke start vorig jaar in een stroomversnelling, waardoor alle 38 appartementen in een mum van tijd de deur uitgingen. De Compagnie probeert al langer uit te breiden naar Vlaamse centrumsteden. In Kortrijk herontwikkelt ze de vroegere site van het AZ Groeninge. Vorig jaar kocht de Compagnie de fabriekssite van Bekaert in de Antwerpse gemeente Hemiksem, waar de ontwikkelaar 650 woningen en een park plant. Volgens voorzitter Jolly doet de Compagnie ook mee aan wedstrijden in Gent, Beveren en Wilrijk.