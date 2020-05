Compagnie het Zoute neemt afscheid van CEO

De Engels cottagestijl is in het Zoute sterk aanwezig.

Philippe Demeestere vertrekt na ruim vier jaar als CEO bij de Compagnie het Zoute. Joris Vrielynck, directeur projectontwikkeling, volgt hem op.

CEO Philippe Demeestere en Compagnie het Zoute zetten 'in onderling overleg hun samenwerking stop', schrijft de ontwikkelaar in een persbericht. Demeestere, ex-Koramic Real Estate, wil enkel kwijt dat hij zelf iets wil opstarten. Voorzitter Bernard Jolly was niet bereikbaar voor commentaar.

Het is te vroeg voor een ernstige uitspraak over de impact van de coronacrisis op de resultaten van de Compagnie. Joris Vrielynck CEO Compagnie het Zoute

Demeestere, die wordt opgevolgd door directeur projectontwikkeling Joris Vrielynck, is de derde topman in twaalf jaar die de ontwikkelaar verlaat. Patrick Mertens de Wilmars vertrok in 2015 na zeven jaar als algemeen directeur. Philippe Muylle, die een kwarteeuw mee de kar trok bij de Compagnie, nam toen de leiding op zich. In 2017 verliet ook hij bij de Compagnie.

De nieuwe wissel aan de top is niet meteen te linken aan de resultaten. De nettowinst in 2019 ging van 5,5 naar 8,4 miljoen euro, het beste resultaat in jaren. Ook de vooruitzichten voor het lopende boekjaar waren uitstekend.

De coronacris leidde tot veel onzekerheid voor de Compagnie. Het dividend werd geschrapt en de tantièmes werden met 30 procent verlaagd. De laatste dividendschrapping dateert van de oorlogsjaren.

De verkoop en de werven lagen zes weken stil. 'We zitten met de verkopen opnieuw op hetzelfde niveau als voor de crisis. Het is te vroeg om een ernstige uitspraak te doen over de impact van de coronacrisis op ons bedrijf', zegt Vrielynck.