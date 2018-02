Congolese steengroeve struikelsteen voor Texaf

De Belgische holding Texaf, die in Congo actief is, boekte vorig jaar minder winst. De vastgoedactiviteiten presteerden uitstekend, maar de steengroeve Carrigrès dook in het rood. Texaf verwacht dit jaar geen beterschap.

De activiteiten van Texaf in Congo steunen op twee pijlers, die de jongste jaren een volledig tegengestelde evolutie kennen: de verhuring van vastgoed in Kinshasa en de zandsteengroeve Carrigrès, die een tiental kilometer buiten de Congolese hoofdstad ligt.

Het vastgoed – woningen, bedrijfsgebouwen en kantoren – werd hoofdzakelijk ontwikkeld op de terreinen van de vroegere textielfabrieken en is de voornaamste bron van inkomsten van de holding. De naar Afrikaanse normen luxueuze villa’s en appartementen in een veilige omgeving liggen goed in de markt.

Vastgoed

Vorig jaar realiseerden de vastgoedactiviteiten bijna 10 procent meer omzet en de recurrente bedrijfswinst nam met 12 procent toe tot 8,9 miljoen euro. De groei is vooral te danken aan het project ‘Clos des Musiciens’ – vier gebouwen met in totaal 33 appartementen – dat in de herfst van 2016 werd opgeleverd en dus voor het eerst voor een heel jaar meetelde.

De vastgoedportefeuille bleef in 2017 overigens stabiel. Deze zomer wordt de eerste fase van het nieuwe project ‘Bois Nobles’ op de markt gebracht. De 12 villa’s en 24 appartementen hebben een verhuurpotentieel van 1,6 miljoen euro.

Spanningen Congo

De vastgoedactiviteiten van Texaf ondervinden voorlopig geen nadelige gevolgen van de politieke spanningen in Congo, die het economisch herstel van het land met zijn rijke bodemschatten in de weg staan. De steengroeve Carrigrès daarentegen heeft het bijzonder moeilijk, enerzijds omdat overheidsinvesteringen uitblijven, anderzijds door de concurrentie van ‘irreguliere steengroeves’. Die hanteren niet dezelfde kwaliteitsnormen en nemen het niet zo nauw met de arbeidsvoorwaarden en fiscale verplichtingen.

De omzet van Carrigrès halveerde vorig jaar tot 1,6 miljoen euro en het recurrent bedrijfsresultaat kleurde 0,9 miljoen rood. Vanwege de dramatische situatie deed Texaf een uitzonderlijke afschrijving van 3,36 miljoen euro op de steengroeve, wat resulteerde in een bedrijfsverlies van 4,45 miljoen euro. Netto noteerde Carrigrès een verlies van 2,8 miljoen euro, een forse verslechtering tegenover de 0,6 miljoen euro winst van 2016.

Hoger dividend

In zijn geheel wist Texaf vorig jaar het recurrent bedrijfsresultaat stabiel te houden op 7 miljoen euro. Het nettoresultaat van 4,55 miljoen euro is echter 0,9 miljoen minder dan in 2016. Texaf trekt niettemin zijn dividend met 19 procent op tot 0,81429 euro per aandeel bruto.

19 procent Texaf trekt niettemin zijn dividend met 19 procent op tot 0,81429 euro per aandeel bruto (0,57 euro netto)

Voor het lopende jaar rekent Texaf opnieuw op een stabilisering van het recurrent bedrijfsresultaat. Met de eerste fase van ‘Bois Nobles’ zal de vastgoedportefeuille weliswaar groeien, maar de politieke situatie in Congo zorgt voor grote onzekerheid (lees: het is niet zeker dat er direct huurders - rijke Congolezen of buitenlanders - komen opdagen). Daarom verwacht de groep dat de resultaten van de vastgoedtak vergelijkbaar zullen zijn met die van 2017. Voor Carrigrès verwacht Texaf nog geen beterschap.