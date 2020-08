Corona drukt huurprijzen kantoren in Brussel

De tophuurprijzen in Brussel zijn de voorbije maanden gestabiliseerd op 315 euro per vierkante meter per jaar.

De huurprijzen van de betere kantoren in Brussel zijn met 10 procent gezakt door de coronacrisis.

De prijs voor de betere kantoren - die waarboven een kwart van de kantoorruimte werd verhuurd - kwam in het tweede kwartaal uit op 216 euro per vierkante meter per jaar, blijkt uit cijfers van de vastgoedadviseur Jones Lang LaSalle (JLL). Dat is 10 procent minder dan in het eerste kwartaal en 10 procent minder dan op jaarbasis. De huurprijzen zitten weer in de buurt van die van drie jaar geleden.

De stijgende trend van de kantoorhuurprijzen in Brussel is op korte termijn verstoord. Pierre-Paul Verelst Dataspecialist Jones Lang LaSalle

‘We moeten voorzichtig zijn met de interpretatie van die prijsdaling. Door de lockdown waren er in het traditioneel drukke tweede kwartaal 34 procent minder transacties dan het vijfjaargemiddelde. 'De stijgende trend van de huurprijzen van kantoren in Brussel is op de korte termijn verstoord’, zegt Pierre-Paul Verelst, de cijferspecialist van JLL.

Tophuren

De tophuurprijzen, voor de beste gebouwen op de beste locaties, bleven in de eerste zes maanden stabiel op 315 euro per vierkante meter per jaar. Die prime rents waren in Brussel tussen 2016 en 2018 met 15 procent gestegen. In de Louizawijk steeg de tophuurprijs het voorbije kwartaal met 12 procent. Het advokatenkantoor Skadden huurt in de IT-Toren aan de Louizalaan de vroegere kantoren van de consultant McKinsey voor 275 euro per vierkante meter per jaar, een nieuw record voor de wijk.

Vooral de huurprijs van oudere kantoren staat onder druk. De gemiddelde kantoorhuurprijs is in Brussel gedaald met 8 procent tot 153 euro per vierkante meter per jaar. Omdat de leegstand slechts beperkt zal toenemen wegens de zeer beperkte pijplijn en het kleine aanbod aan nieuwbouw, verwacht JLL geen grote verandering in de tophuurprijzen.

Extra voordelen