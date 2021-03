Corona halveert winst Immobel

Immobel zag zijn omzet en winst in het coronajaar 2020 fors dalen. Maar de pijplijn van de Brusselse projectontwikkelaar zit voller dan ooit. 'Tomorrow will be a very good day.'

Marnix Galle maakte al vroeg kennis met Covid-19. Begin maart vorig jaar was de CEO van Immobel een van de eerste slachtoffers van het onbekende coronavirus. 'We zijn onmiddellijk aan de slag gegaan en hebben de kosten fors teruggebracht. Maar het ergste scenario is uiteindelijk niet uitgekomen.'

Toch heeft de coronacrisis Immobel een lastig jaar bezorgd, blijkt uit de jaarresultaten die het bedrijf donderdagavond publiceerde. De beursgenoteerde projectontwikkelaar noteerde vorig jaar een omzet van 375 miljoen euro, 11 procent minder dan een jaar eerder. De operationele winst (ebitda) halveerde ruim tot 52,8 miljoen euro (-58%). Netto hield Immobel 33,3 miljoen euro over (-68%).

-68% daling nettowinst De nettowinst van Immobel is vorig jaar met 68 procent gezakt tot 33,3 miljoen euro.

Door de vertragingen tijdens de lockdown verkocht Immobel vorig jaar 10 procent minder residentieel vastgoed dan verwacht. In het tweede semester herstelde de business evenwel. 'Mede door het effect van Covid-19 was er een sterke vraag naar ruimere woningen en appartementen in steden en voorsteden', stelt Immobel in een persbericht.

Het bedrijf wijst erop dat de coronacrisis en de verstrengde regelgeving tot minder vergunningen leiden. 'Daardoor bereikte het aanbod van nieuwbouwprojecten in de residentiële sector een historisch dieptepunt, wat de reeds hoge vraag en de prijzen voor residentieel vastgoed verder deed oplopen', klinkt het.

Pijplijn

Ondanks de coronacrisis toont Immobel zich optimistisch voor de toekomst. Het bedrijf kon zijn pijplijn uitbreiden tot een verkoopwaarde van 5,1 miljard euro, 13 procent meer dan een jaar eerder. Door die nieuwe projecten rekent de projectontwikkelaar vanaf 2022 op een forse groei, onder meer dankzij 4.500 nieuwe appartementen en huizen. 'We zijn uiteindelijk wel tevreden met onze cijfers', aldus Galle. 'We weten dat er een berg aan goede projecten aankomt. Tomorrow will be a very good day.'

Ondanks het succes van thuiswerk ziet Galle ook de Brusselse kantoormarkt boomen. 'Bedrijven zijn hun kantoren aan het downsizen, maar ook aan het upgraden', zegt hij. 'Veel werknemers hebben weinig plaats om zich af te zonderen of om videoconferenties te volgen. Daarom voelen wij een enorme vraag naar circulaire en CO 2 -neutrale kantoren, zowel in Parijs en Luxemburg als in Brussel.'