Corona remt Shurgard niet af

Shurgard kan voor het eerste kwartaal zowel een hogere omzet als een meer winst voorleggen. De verhuurder van zelfopslagmagazijnen komt voor het eerst met een streefdoel voor 2021.

Shurgard blijft stevig op het groeipad, blijkt uit het persbericht over het eerste kwartaal. De uiteenlopende beschermingsmaatregelen in de landen waar de Luxemburgse speler actief is, maken de uitbating van de magazijnen er niet gemakkelijker op, maar het personeel van Shurgard leeft alles strikt na.

Het bedrijf schakelt ook meer en meer over op volledig elektronische verhuur. In december werd zo’n systeem uitgerold in Nederland, Frankrijk volgde midden februari, Zweden, het VK en België einde maart en Duitsland en Denemarken midden april. In Nederland gebeurt nu al bijna 35 procent van de verhuringen via e-rental.

Weinig vertrekkers

De verhuur zelf en de resultaten lijken intussen niet te lijden onder de coronacrisis. In de periode januari tot maart steeg de omzet met 7,8 procent tot 71,2 miljoen euro, deels door uitbreiding van de magazijnoppervlakte en in mindere mate door een iets hogere bezettingsgraad. ‘We hebben nog steeds een laag niveau van vertrekkers ('move-outs'), in lijn met de trend sinds juli 2020’, zegt topman Marc Oursin in het persbericht. In april was het huurdersgedrag niet anders.

De brutobedrijfswinst (ebitda) kwam 4,3 procent hoger uit op 36 miljoen euro en de aangepaste EPRA-winst (de winst uit de operationele activiteiten) nam met 5,4 procent toe tot 25,4 miljoen euro. Per aandeel bedraagt de aangepaste EPRA-winst 0,29 euro tegen 0,27 euro een jaar eerder.

Bovenkant

Eind februari, bij de publicatie van de jaarresultaten, had Shurgard wegens gebrek aan visibiliteit nog geen vooruitzichten geformuleerd. Nu stelt het bedrijf een omzetgroei van 4 tot 6 procent in het vooruitzicht. Het bedrijf verwacht bovendien aan de bovenkant van die vork uit te komen.