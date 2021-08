Corona stuwt huizenprijzen overal hoger

Een huis te koop in Brooklyn, New York. Ook in de VS zitten de huizenprijzen nog steeds in de lift.

In nagenoeg alle rijke landen boekten de huizenprijzen begin dit jaar enorme stijgingen. De lage rente, veel spaargeld en de zoektocht naar ruimte in coronatijden zijn de drijvende motors achter de boom.

In nagenoeg alle 40 OESO-landen zijn de huizenprijzen in het eerste kwartaal van dit jaar verder gestegen. En die stijging lijkt de rest van het jaar aan te houden. Op basis van die analyse concludeert Financial Times dat de grootste huizenboom in twee decennia aan de gang is.

Nu de economieën van de OESO-landen sterk heropleven na het coronavirus, volgen de huizenprijzen in sneltempo. In het eerste kwartaal bedroeg die stijging 9,4 procent, het hoogste cijfer gemeten in 30 jaar.

Deze boom is een van de grootste sinds 1900. Adam Slater Oxford Economics

Drijvende factoren zijn nog steeds de lage rente die aanhoudt door het stimuleringsbeleid van de centrale banken. Door de coronabeperkingen hebben heel wat gezinnen ook spaargeld opgebouwd, dat nu begin te rollen. En volgens analisten speelt ook de vraag naar grotere woningen, onder impuls van het thuiswerk dat overal ingang gevonden heeft.

Een bijkomende factor zijn de sterk stijgende prijzen voor bouwmaterialen. Door leveringsproblemen en de enorme boom zijn sommige producten schaars geworden, met een nooit geziene inflatie tot gevolg.

Lees Meer netto Vastgoedprijzen gaan ook dit jaar hoger

Paniek voor een enorme bubbel signaleert Financial Times niet meteen, maar waakzaamheid is wel geboden.

Adam Slater van Oxford Economics wijst er in de krant op dat de huizenprijzen in de rijkere economieën ongeveer 10 procent overgewaardeerd zijn in verhouding tot de langetermijnevoluties. Deze boom is een van de grootste sinds 1900, zei hij.

Maar de centrale banken zijn zich wel meer dan ooit bewust van de risico's op overwaarderingen in de markt.