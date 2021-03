Corona vertraagt Atenor één jaar

Door de coronacrisis kreeg Atenor een pak minder projecten vergund. Maar op de lange termijn verwacht de beursgenoteerde vastgoedontwikkelaar geen negatieve impact op de kantoormarkt.

De coronacrisis steekt Atenor stokken in de wielen. De vastgoedontwikkelaar uit Terhulpen zag zijn nettoresultaat vorig jaar dalen tot 24,1 miljoen euro, ruim een derde minder dan in 2019. De winst was vooral te danken aan de verkoop van (delen van) drie grote projecten. Het project The One in de Europese wijk van Brussel leverde 16,7 miljoen euro op. Het kantorencomplex Vaci Greens in Boekarest 11 miljoen euro en het Luxemburgse Buzz 5,8 miljoen euro.

Atenor rekende erop dat het resultaat voor 2020 hoger zou liggen. Maar door de coronacrisis kon het bedrijf enkele grote verkopen pas in januari afsluiten. 'We berekenen het covideffect op één jaar', zegt CEO Stephan Sonneville. Het bedrijf worstelde vooral met vergunningsprocedures. De ontwikkelaar sleepte 'maar' voor 80.000 vierkante meter vergunningen binnen. 'Dat is natuurlijk zwakker dan verwacht', zegt Sonneville. 'We hebben goed gekocht en veel aanvragen ingediend. Maar de pandemie heeft een vertraging veroorzaakt in de uitreiking van vergunningen, zeker als die afhankelijk zijn van een politieke beslissing.'

Kantoren

Twee derde van Atenors portefeuille bestaat nog altijd uit kantoren. Ondanks de boom van het thuiswerk blijft Sonneville optimistisch over de toekomst van kantoorgebouwen. Het bedrijf noteert op de korte termijn weliswaar een 'sterke daling' in de verhuur van nieuwe kantoren omdat heel wat bedrijven hun lopende huurcontract voorlopig verlengen.

Maar door de verouderde staat van veel kantoorgebouwen, de lage rente en de publieke relanceplannen verwacht Atenor op de lange termijn wel een groeiende vraag naar kwalitatieve bureauruimte. Bovendien heeft de ontwikkelaar veel stabiele overheden tussen zijn klanten. 'Telewerk bestond al voor de coronacrisis. De uitbreiding van telewerk is meer een evolutie dan een revolutie', zegt Sonneville. 'En het thuiswerk maakt mensen niet gelukkig.'

De uitbreiding van telewerk is meer een evolutie dan een revolutie. Stéphan Sonneville CEO Atenor

Over de omvorming van oude kantoortorens naar woningen, wat een scenario is voor de Proximus-site in de Brusselse Noordwijk, toont Sonneville zich kritischer. 'Politici denken dat het kan, maar de ingenieurs zeggen van niet. Woningen wegen meer dan bureaus. Dus kunnen we kantoren niet zomaar omvormen tot residentiële projecten.'