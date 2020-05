Coronacrisis kost Leasinvest tiende van huurinkomsten

De bezettingsgraad is licht gedaald, van 90,46 procent naar 89,02 procent. Een aantal gesprekken met potentiële huurders is door de coronacrisis ook ‘on hold’ gezet. Daarnaast is de daling te wijten aan tijdelijke leegstand in de Luxemburgse kantorenportefeuille. Intussen probeert Leasinvest de impact van de crisis te becijferen. Geval per geval wordt bekeken welke maatregelen kunnen genomen worden om de huurders tegemoet te komen.

'We denken hierop een duidelijker zicht te hebben bij de opmaak van de halfjaarcijfers 2020', zegt topman Michel Van Geyte. 'In de gegeven omstandigheden is het moeilijk concretere vooruitzichten en een inschatting van de impact voor het volledige boekjaar te geven.' Over het voorbije boekjaar keert Leasinvest een brutodividend van 5,25 euro per aandeel uit.