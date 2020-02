Coronavirus extra risico voor internationale vastgoedbeurs Mipim

Voor Cannes is de vastgoedbeurs Mipim een van de lucratiefste evenementen van het jaar.

Het coronavirus plaatst de deelname aan beurzen, waar heel veel mensen uit alle windstreken met elkaar in contact komen, nu ook op de agenda van directiecomités. Van paniek is nog geen sprake.

Zaterdag gaat Batibouw op de Heizel in Brussel van start. Vorig jaar waren er 257.000 bezoekers. Frédéric François, de directeur van de organisator Fisa, benadrukt dat nog geen enkele standhouder afgezegd heeft. 'Batibouw is uitgesproken Belgisch. Slechts 1 procent van onze standhouders en 2,5 procent van de bezoekers komen uit het buitenland.' Dinsdag is er wel 'een preventief' overleg.

Er is geen reden tot paniek. We volgen het wel met veel aandacht. Marnix Galle Voorzitter Immobel

Een grotere risicomatch is Mipim, de vastgoedbeurs in Cannes van 9 tot 13 maart. Cannes ligt vlak bij Noord-Italië. Er zijn 21.000 internationale bezoekers ingeschreven, waaronder ruim 1.000 Belgen uit de bouw, vastgoed en de aanverwante dienstverleners.

‘Er is vandaag geen reden tot paniek, maar het is logisch dat we dat van zeer nabij volgen’, stelt Marnix Galle, voorzitter van Immobel. Hij leidt een delegatie van een tiental Immobel-medewerkers. De deelname aan de beurs kwam maandag wel ter sprake op het directiecomité.

Sarkozy

Is het verantwoord in zo'n situatie met de hele top van het bedrijf aanwezig te zijn? ‘Het risico blijft vandaag nog altijd beperkt. En het is niet zo dat alle topmensen van een bedrijf hetzelfde programma hebben’, relativeert Philip Neyt van Ghelamco.