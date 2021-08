Coucke en Versluys kopen Knoks sterrenhotel La Réserve

De ondernemer Marc Coucke en de projectontwikkelaar Bart Versluys kopen het Knokse luxehotel La Réserve. Ze zetten meteen ook de jacht in op een vijfde ster.

In de wijde omgeving van Knokke-Heist is La Réserve een naam als een klok. Het sterrenhotel bestaat sinds 1948 en mocht in zijn lange geschiedenis beroemde gasten ontvangen, zoals de Franse chanteuse Edith Piaf, de Amerikaanse zanger Frank Sinatra en de Duitse actrice Marlene Dietrich.

Tien jaar geleden heropende het hotel in een nieuwbouw. Die operatie van 28 miljoen euro werd gefinancierd door eigenaar Eddy Walravens en zijn echtgenote Martine Van Thillo - de nicht van mediabaas Christian. Dat gebeurde in samenwerking met Compagnie Het Zoute, het vastgoedvehikel van de familie Lippens. Walravens en Van Thillo bleven nadien de touwtjes in handen houden, maar namen in 2018 BNP Paribas onder de arm om de markt te peilen naar interesse voor een eventuele overname.

Schermvullende weergave Eddy Walravens en zijn echtgenote Martine Van Thillo. ©jonas lampens

Drie jaar later is het zover. Zakenpartners en boezemvrienden Marc Coucke en Bart Versluys leggen de hand op het indrukwekkend pand met 106 kamers, twee suites, een restaurant, een congreszaal, vergaderruimtes en een spa met binnenzwembad, op een steenworp van het casino en met zicht op het Zegemeer. Walravens houdt de operationele leiding in handen.

De nieuwe eigenaars willen het etablissement snel zien evolueren tot een vijfsterrenhotel. “Daarvoor kunnen we bogen op de ervaring van Le Sanglier des Ardennes in Durbuy. Vijf sterren krijgen is een checklist die je moet afvinken. We kunnen daaraan voldoen.”

Financiële details over de deal worden niet bekendgemaakt. Wel pompt het duo 7 miljoen euro in het hotel om verschillende vernieuwingen mogelijk te maken. Zo worden de lobby, spa & welness, kamers en omgeving de komende jaren vernieuwd.

Vrijetijdsimperium

Voor Coucke is het de zoveelste investering in de vrijetijdssfeer. De 'geboren entertainer' is mede-eigenaar van het dierenpark Pairi Daiza, de voetbalclub Anderlecht en de Nederlandse uitbater van indoorskipistes SnowWorld.

Lees meer Marc Coucke pompt miljoenen in vrijetijdsbedrijven

Voorts verandert het Waalse Durbuy in sneltempo in een 'Coucke-stad', met onder meer het hotel Sanglier Des Ardennes, een avonturenpark en een golfterrein. Ook aan de Belgische kust toont zijn vehikel Alychlo zich actief, met onlangs een investering in de Blankenbergse showtempel Het Witte Paard.