Coucke stapt in Immobel

Immobel heeft 100.000 eigen aandelen, goed voor 1 procent van het kapitaal, verkocht aan investeerder Marc Coucke. Coucke stapt ook in het nieuwe Belgisch vastgoedfonds van de vastgoedontwikkelaar.

Coucke investeert in Immobel via zijn holding Alychlo. De instap in de vastgoedontwikkelaar gebeurt tegen 64,40 euro per aandeel of in totaal 6,4 miljoen euro.

Alychlo stopt daarbovenop 10 miljoen euro in het investeringsfonds Immobel BeLux Development Fund, dat vorige week gelanceerd werd. Immobel wil met dat fonds 200 miljoen euro inzamelen voor de bouw en herontwikkeling van duurzame kantoorgebouwen in Belgiƫ en Luxemburg. Te beginnen met de hoofdzetel van Total Belgiƫ in de Wetstraat.

Het beursgenoteerde Immobel is sinds de overname door Marnix Galle in 2016 uitgegroeid tot een van de grootste specialisten voor grootschalige stadsvernieuwingsprojecten in ons land.

Vastgoed

Immobel is niet de enige vastgoedinvestering van Coucke. Na de verkoop van Omega Pharma, kocht hij al 50 procent van de bouwgroep Versluys van zijn vriend en zakenpartner Bart Versluys.

Hij is ook aandeelhouder van Mitiska REIM - het fonds rond ondernemer Luc Geuten dat gespecialiseerd is in investeringen in retailparken - en van Triginta, het vastgoedfonds rond Geert Wellens (ex-Econopolis). Dat houdt zich bezig met de herbestemming van religieus vastgoed en ziekenhuizen.