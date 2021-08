Covid hakt in op winst van Matexi

's Lands grootste buurtenbouwer Matexi verkocht vorig jaar een recordhoeveelheid gronden, woningen en appartementen, maar door uitstel van sommige opleveringen en transacties kromp de groepswinst met 64 procent tot 16,9 miljoen euro.

Het jaar van de 75ste verjaardag van de Maatschappij tot Exploitatie Immobiliën, zoals Matexi voluit heet, kon niet bekroond worden met groeiende winstcijfers. De Waregemse ontwikkelaar van nieuwe buurten had eerder gewaarschuwd dat de omzet beïnvloed was door de lockdownmaatregelen in de eerste jaarhelft. Samen met een terugval van de volatiele activiteiten in Polen leidde de pandemie tot een omzetdaling van 15 procent tot 404 miljoen euro.

De essentie Matexi verkocht een recordhoeveelheid woongelegenheden in 2020 dankzij een sterk herstel na een moeilijke eerste jaarhelft.

De omzet zakte onder andere wegens de pandemie met 15 procent; de nettowinst dook 64 procent lager.

Dankzij extra investeringen in gronden heeft Matexi mogelijkheden voor nieuwe projecten.

In de eerste jaarhelft lagen sommige bouwwerven stil, waardoor de oplevering van nieuwe huizen en appartementen vertraging opliep en ook de verkoopactiviteiten gingen significant lager. Maar in de tweede jaarhelft was er een inhaalbeweging, leert de jaarrekening.

'2000 werd toch een recordjaar voor de verkoop met 1.605 verkochte wooneenheden. Er werden ook 1.205 woningen en appartementen opgeleverd, een vergelijkbaar cijfer met vorig jaar', zegt woordvoerder Kristoff De Winne.

Dat de omzet desondanks terugviel, heeft volgens CFO Philip Goris te maken met het uitblijven van grote transacties zoals in 2019. Corona heeft ook een vertragingseffect: een deel van de omzet, die pas geboekt wordt bij de volledige oplevering en verlijden van de akte, verschuift naar 2021.

Dat alles leidde tot een forse daling van de winst. De geconsolideerde bedrijfswinst werd bijna gehalveerd tot 35,7 miljoen euro. De nettowinst zakte met 64 procent tot 16,9 miljoen euro.

55 miljoen NIeuwe gronden Matexi investeerde vorig jaar 55 miljoen euro in nieuwe gronden.

De komende jaren zullen in veel steden en gemeenten nog werfborden van Matexi opduiken. De groep met 325 werknemers investeerde vorig jaar 55 miljoen euro in nieuwe gronden. ‘Dat geeft zuurstof voor de ontwikkelingsactiviteiten’, zegt De Winne. Het gaat vaak om leegstaande fabrieksterreinen of schoolgebouwen. Matexi heeft nu voor 894 miljoen euro aan onroerende goederen, gewaardeerd volgens een eigen raming en externe schatting, op zijn balans staan.

Dit jaar is goed ingezet. ‘Net zoals in de hele Belgische vastgoedmarkt loopt de verkoop goed’, zegt De Winne. Matexi kreeg onlangs een nieuwe kapitein: Olivier Lambrecht nam de fakkel van CEO over van Gaëtan Hannecart, die het bedrijf 27 jaar leidde en uitbouwde tot ‘s lands grootste verkavelaar. Hannecart blijft wel betrokken als aandeelhouder en voorzitter van het investeringscomité.

Abacus

Matexi is het vlaggenschip van de holding Abacus Invest van de familie Vande Vyvere. Die omvat ook de bouwgroep Sibomat, een specialist in sleutel-op-de-deur en houtskeletbouw. Dankzij die niche zag Sibomat de omzet licht stijgen tot 31,5 miljoen euro. De nettowinst ging met ruim een derde hoger tot 2,3 miljoen euro.