Coworkspeler Fosbury & Sons mikt op 5.000 coworkers per dag

Fosbury & Sons, de Belgische aanbieder van coworkruimtes, wil tegen 2023 uitbreiden van vier naar twaalf locaties. Niet alleen in België, maar ook in Nederland en Spanje.

In 71.000 vierkante meter kantoorruimte kunnen over vier jaar dagelijks 5.000 coworkers aan de slag op twaalf sites. Met zo’n 7.000 betalende leden hoopt Fosbury & Sons 30 miljoen euro omzet per jaar te genereren. Het Antwerpse bedrijf moet wel de concurrentie aangaan met reuzen als IWG, de grootste speler voor deelwerken, WeWork en MeetDistrict.

Coworking lijkt voor de buitenwereld risky business. De klanten huren voor een maand tot maximaal drie jaar. Het huurcontract voor het gebouw heeft echter wel een looptijd van 12 à 15 jaar. Een site aankleden tot een aangename werkomgeving kost miljoenen. Veel van de geleverde diensten zijn vrij vaste kosten. Fosbury & Sons heeft 38 werknemers, exclusief het personeel voor de catering.

In 12 tot 18 maanden is het mogelijk een site break-even te doen draaien. serge hannecart ceo ontwikkelaar life

‘We zijn er vrij gerust in. Na de opening van onze site in de Watt-toren in Antwerpen hebben we 18 maanden genomen om onze nieuwe formule op punt te zetten. Dagelijks zijn er 400 mensen aanwezig. De site zal in 2019 goed zijn voor een omzet van 2,4 miljoen euro. In 12 à 18 maanden is het mogelijk een site break-even te doen draaien’, benadrukt Serge Hannecart, de CEO van de ontwikkelaar LIFE.

Samen met de Nederlander Jaap Jacobson financiert hij - ze nemen elk 35 procent voor hun rekening - via de holding Fosbury’s Mom NV het Antwerpse project van Stijn Geeraerts en Maarten Van Gool, twee dertigers.

Fosbury wil alle faciliteiten aanbieden om individueel te werken, samen te werken of te leren, uit te rusten of te focussen. Dat gebeurt in een omgeving die veel aangenamer is dan het doorsneekantoor. Het wil niet geassocieerd worden met bedrijven die coworking aanbieden omdat ze kantoorruimte op overschot hebben.

‘Of het nu gaat om één iemand of om een bedrijf met 80 werknemers, ze willen, via flexibele oplossingen, allemaal hetzelfde: samenwerken met andere mensen binnen of buiten de organisatie op een elegante manier en met een zekere joie de vivre’, zegt Geeraerts.

30 procent goedkoper

Een halve dag een werkplaats huren kan bij Fosbury al vanaf 15 euro voor het gebruik van de lobby, inclusief drank en eten. Een private werkplek met alle dienstverlening voor bedrijven van 20 medewerkers of meer kost 430 euro per persoon per maand. Coworking is snel 30 procent goedkoper dan een klassieke werkplek, berekende Fosbury & Sons.

Volgende maand wordt de eerste locatie in Nederland, langs de Prinsengracht in Amsterdam, in gebruik genomen. Voor 2020 staan een tweede vestiging in Antwerpen en Amsterdam en de allereerste in Valencia op de agenda.

Hoe moet het verder na 2023? ‘Het is niet het belangrijkste om de grootste te zijn, maar wel de beste. Kijk naar de hotelwereld. Accor kan overal een hotelkamer aanbieden. Mijn vrouw en ik verkiezen toch nog altijd een hotel dat iets meer, iets anders biedt’, zegt Hannecart.