Crowdfunders BeeBonds willen geld terug

De Waalse vastgoedgroep Cayman, die op de Kouter in Gent een hotel ontwikkelt, zit in slechte papieren.

Investeerders die via het crowdlendingplatform BeeBonds obligaties voor een Gents hotel kochten, willen hun geld terug. De Waalse vastgoedgroep Cayman, die het hotel zou bouwen en uitbaten, zit in slechte papieren en heeft een gerechtelijke reorganisatie aangevraagd.

‘Wat is er gebeurd met het geld van de investeerders?’, vraagt Joël Duysan, de CEO van het crowdlendingplatform BeeBonds, waar de 2,6 miljoen euro voor de bouw van het Gentse hotel naartoe zijn gegaan, zich af. 236 investeerders staken eind 2019 geld in de bouw van het hotel Moxy van de groep Cayman. Ze legden elk minstens 1.000 euro in voor obligaties, met een rente van 6,5 procent op vier jaar.

2,6 miljoen euro 236 investeerders kochten voor 2,6 miljoen euro obligaties voor het Gentse hotelproject.

Door de coronacrisis kampt Cayman met liquiditeitsproblemen. De groep vroeg in april een gerechtelijke reorganisatie aan voor bijna alle vennootschappen, inclusief de NV Place d’Armes, die achter de bouw van het hotel Moxy zit. De BeeBonds-investeerders hebben op de algemene vergadering van 10 juni de advocaat Maxime Berlingin (Fieldfisher) aangesteld om hun belangen te behartigen.

De investeerders willen weten of hun geld wel gebruikt is voor de ontwikkeling van het hotel. ‘We hebben vragen over de financiële geldstromen tussen de vennootschappen van de groep’, zegt Berlingin. ‘We vragen ons af of de NV Place d’Armes de werken van Immo Sambre niet heeft gefinancierd.’ Immo Sambre, ook een nv van Cayman, was in hetzelfde project verantwoordelijk voor de bouw van residentiële appartementen.

Nieuwe informatie

De investeerders vrezen ook dat Cayman achter hun rug onderhandelt met grotere schuldeisers. Bovendien ontdekten ze naar eigen zeggen informatie over een lening van 5 miljoen euro aan Immo Sambre, al voor de crowdfundingactie verstrekt door Saffelberg Investments, een holding van de zakenman Jos Sluys.

In de overeenkomst tussen de partijen staat dat Saffelberg als garantie voor de lening een optie krijgt om het hotelgedeelte te kopen voor 15 procent minder dan de marktwaarde. Dat wisten de investeerders niet, zeggen ze. ‘Als dat bekend was geweest, had de crowdfunding nooit plaatsgevonden’, zegt BeeBonds-CEO Duysan. 'Wij willen dat onze investeerders worden terugbetaald.'