Crowdfunders van BeeBonds vrezen hotelflop op Gentse Kouter

De financiële problemen van de Waalse vastgoedgroep Cayman dreigen de investeerders van het crowdlendingplatform BeeBonds in een Gents hotel zuur op te breken.

Op de Kouter, pal in het centrum van Gent, moet binnenkort een gloednieuw hotel de deuren openen. In een groot hoekcomplex ontwikkelt de Henegouwse groep Cayman niet alleen luxeappartementen, ontworpen door de gerenommeerde architect Glenn Sestig, maar ook een vestiging van de hotelketen Moxy.

De geplande opening van het hippe Moxy in 2019 werd al eerder uitgesteld. Maar door de coronacrisis kampt Cayman nu ook met ernstige liquiditeitsproblemen. De groep vroeg in april een gerechtelijke reorganisatie aan voor bijna al zijn vennootschappen, inclusief de NV Place d'Armes, die achter de bouw van hotel Moxy zit. Dat geeft Cayman tot oktober om een akkoord met zijn schuldeisers te vinden.

Documenten die de NV Place d'Armes verspreidde bij de algemene vergadering begin juni en die De Tijd kon inkijken, tonen de precaire situatie. De vennootschap heeft een passief van 13 miljoen euro en moet een schuld van 2,2 miljoen euro terugbetalen aan Immo-Sambre. Die vastgoedholding van de familie Cayman, die ook in gerechtelijke reorganisatie zit, heeft dat geld dringend nodig om haar passief te herstructureren. 'De vervaldag van de vordering nadert en Place d’Armes kan die niet betalen', leggen de bestuurders uit in een document. 'Aangezien de schatkist leeggebloed is, bevindt de vennootschap zich niet in de mogelijkheid om haar schulden te betalen, hoe klein ze ook zijn.'

De financiële perikelen van Cayman zijn een streep door de rekening van het crowdlendingplatform BeeBonds. Dat Brusselse financieringsplatform, gespecialiseerd in vastgoed, haalde volgens zijn website in 2019 2,67 miljoen euro op voor hotel Moxy. De investeerders, die minstens 1.000 euro moesten inleggen, kregen obligaties met een rente van 6,5 procent op vier jaar.

BeeBonds maakt zich grote zorgen over het hotelproject. Op de algemene vergadering klaagde een vertegenwoordiger dat de 'enorme stijging van de bouwkosten en de opgelopen vertraging' niet werd gecommuniceerd aan het crowdfundingplatform. Volgens de familie Cayman is de budgetoverschrijding recent en is de precieze omvang nog onduidelijk.

Bovendien stelt BeeBonds zich vragen bij de geldstomen tussen de NV Place d'Armes en een andere vennootschap van de groep Cayman. Het platform probeert de toekenning van de gerechtelijke organisatie daarom juridisch tegen te houden. BeeBonds vindt die procedure niet nodig omdat de NV Place d'Armes alleen werd opgericht voor de bouw van het hotel in Gent. 'Volgens mij had de groep Cayman de nodige middelen om een gerechtelijke organisatie en dus een mogelijk faillissement te vermijden', zegt Joël Duysan, CEO van BeeBonds, aan De Tijd.

Onduidelijk blijft wat met het hotel in Gent zal gebeuren. Hoewel een snelle opening de NV nieuwe inkomsten kan bezorgen, wil de groep Cayman eerst de bouw van de luxeflats afwerken. 'De opening van het hotel zal niet voor 2022 gebeuren', zegt Olivier Cayman aan De Tijd. Een verkoop is weinig aantrekkelijk. Door de moeilijke situatie van de hotelsector lagen de indicatieve biedingen een pak onder de marktprijs. Bovendien stroomt de opbrengst volledig naar de bank KBC, die een hypotheek op het pand bezit.

In oktober krijgen de crowdlenders normaal hun coupon. 'Wij hebben alles in het werk gesteld om de belangen van de obligatiehouders te beschermen', zegt BeeBonds-CEO Joel Duysan, die erop wijst dat de obligatie pas in 2023 afloopt. De groep Cayman mikt volgens de documenten op een minnelijke schikking met de obligatiehouders 'met als doel de integrale terugbetaling (...) van het nominale bedrag en de intresten'.